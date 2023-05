Phát hiện dị vật trong mộ cổ, hé lộ sự thật bất ngờ

Người Hung Nô là những người sống trong thời kỳ đầu của lịch sử nhân loại, trước thời kỳ đồ đồng, chuyên săn bắt và đồng thời lãnh đạo các bộ lạc. Trong cuộc sống hàng ngày, họ có những tập tục và quan niệm đặc trưng, trong đó việc an táng đóng một vai trò rất quan trọng. Tập tục an táng của người Hung Nô thường rất đáng sợ và khác biệt với những gì chúng ta thấy trong xã hội hiện đại. Thông thường, người hung nô sẽ đào một lỗ sâu vào đất, đặt thi thể xuống và chôn thẳng vào đất. Tuy nhiên, đây không phải là tất cả. Họ đã có một vài tập tục an táng khác phản ánh quan niệm đặc biệt của họ. Vào những năm 1920, các chuyên gia khảo cổ đã khai quật được nhiều ngôi mộ cổ liên quan đến người Hung Nô ở Mông Cổ và Tân Cương, Trung Quốc. Trong số này, họ đặc biệt chú ý đến một dị vật được phát hiện trong quá trình khai quật mộ cổ. Đó là 68 bím tóc lớn còn khá nguyên vẹn. Theo các chuyên gia, những bím tóc này đều thuộc về phụ nữ. Từ đây, họ suy đoán, những phụ nữ này rất có thể là nạn nhân trong lễ hiến tế cho chủ nhân ngôi mộ sau khi người này qua đời. Kết quả nghiên cứu của các chuyên gia còn chỉ ra những phụ nữ đó đều là tù binh chiến tranh của người Hung Nô. Trên thi hài của những người này có vết cắt ở cổ họng cho thấy họ có cái chết đầy đau đớn. Người Hung Nô có tập tục không dùng phụ nữ trong bộ tộc để tuẫn táng cùng người chết. Thay vào đó, họ sử dụng những tù binh bắt được từ các khu vực láng giềng, bộ tộc lân cận. Do vậy, hầu hết nạn nhân bị người Hung Nô sát hại tàn khốc trong lễ hiến tế để sang thế giới bên kia với người chết là người Hán. Một số khác đến từ các khu vực phía Tây. Khi khai quật ngôi mộ trên, các chuyên gia còn tìm thấy một hộp sọ dùng làm cốc uống rượu. Thay vì uống rượu trong những chiếc cốc, người Hung Nô thích dùng chén rượu làm từ sọ người. Theo ghi chép trong "Biên bản lịch sử của người Hung Nô", sau khi đánh bại kẻ thù là Nguyệt Chi, người Hung Nô lấy đầu lâu của nhà vua này làm cốc uống rượu. Từ đây, bí mật về người Hung Nô có truyền thống lấy đầu của kẻ thù sau khi tiêu diệt họ trong các cuộc chiến. Kế đến, họ dùng hộp sọ đó làm cốc uống rượu khiến nhiều người sợ hãi. >>>Xem thêm video: Giật mình cảnh tượng bên trong ngôi mộ cổ 1.400 tuổi.

