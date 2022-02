"Nóng hổi" tiên tri mới nhất của thần đồng Ấn Độ, ai cũng giật mình

Được mệnh danh là thần đồng tiên tri Ấn Độ, Abhigya Anand được nhiều người biết đến khi đăng tải những video dự đoán tình hình thế giới, đặc biệt là đại dịch COVID-19. Thần đồng tiên tri Abhigya Anand từng đoán đúng về sự xuất hiện của biến thể Omicron và trận lốc lịch sử ở Mỹ xảy ra mới đây, cũng như nhiều hiện tượng khác. Thần đồng tiên tri Ấn Độ này cho rằng sự xuất hiện của biến thể Omicron là tín hiệu đáng mừng, báo trước thời kỳ chấm dứt đại dịch. Nhà tiên tri nhí cũng cho rằng dịch COVID-19 sẽ chấm dứt vào tháng 5/2023. Mới đây, vào ngày 9/2/2022, Abhigya Anand đã đăng tải video mới, tựa đề "The most valuable security" để nhấn mạnh một trong những vấn đề đáng chú ý nhất trên thế giới trong thời gian tới. Chủ đề chính của video này là khủng hoảng an ninh lương thực như Abhigya Anand đã đề cập ở những video trước. Theo nhà tiên tri, an ninh lương thực có liên quan đến nạn đói và sự thiếu hụt thực phẩm chất lượng/lành mạnh. Vấn đề nạn đói trên thế giới đã được Liên Hợp Quốc báo cáo trong nhiều năm qua, đặc biệt là ở các quốc gia châu Phi. Tuy nhiên, đại dịch COVID-19 đã khiến nạn đói lan rộng từ châu Phi đến châu Á. Tổ chức Nông lương Liên Hợp Quốc (FAO) và Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc (UNICEF) đều cho biết mức độ nghèo đói cao tiếp tục khiến 1,8 tỷ người trên thế giới không có chế độ ăn uống lành mạnh, trong khi đã có hơn 1 tỷ người không được tiếp cận với thực phẩm đầy đủ chỉ năm 2020. Bên cạnh đó, thần đồng tiên tri Ấn Độ cũng nhấn mạnh đến thiên tai/thời tiết khắc nghiệt mà con người phải đối mặt trong tương lai. Thiên tai không chỉ gây thương vong, còn làm mất mùa, hạn hán, gây ra nạn đói và thiếu nước ngọt quy mô toàn cầu. Liên Hợp Quốc cảnh báo khẩn cấp: Tình trạng khan hiếm nước và hạn hán có thể gây thiệt hại trên quy mô lớn ngang với đại dịch COVID-19 trong bối cảnh nhiệt độ toàn cầu đang tăng lên một cách nhanh chóng. Một vấn đề mới được đề cập trong video của Abhigya Anand là "biodigital convergence - hội tụ kỹ thuật số sinh học". Theo nhà tiên tri, nó có thể thay đổi tương lai thế giới, con người. Hội tụ kỹ thuật số sinh học là một lĩnh vực nghiên cứu mới khám phá sự tương tác giữa các công nghệ với hệ thống kỹ thuật số và sinh học. Trong đó, máy in sinh học sản xuất mô hữu cơ; việc sử dụng thiết bị kỹ thuật số trong y tế ở người; và các nhà máy sản xuất sinh học tự động để thiết kế lại các sinh vật sống chỉ là một vài ví dụ của hội tụ kỹ thuật số sinh học. Hội tụ kỹ thuật số sinh học không chỉ là một sự thay đổi công nghệ. Nó có tác động và thay đổi tương lai con người rất lớn. chẳng hạn như khả năng quản lý các chức năng cơ thể, thay đổi bộ gen của con người và điều khiển máy móc bằng bộ não của chúng ta. Mời các bạn xem video: Trái đất trải qua tháng 9 nóng nhất trong lịch sử. Nguồn: THĐT

