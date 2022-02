Những sự thật lịch sử hiếm có khó tin, ai nghe cũng giật mình

Trong Chiến tranh thế giới thứ hai, Juliana - một cô chó giống Great Dane đã dập tắt một quả bom cháy bằng đi tiểu vào nó. Với chiến công này, cô chó đã được trao tặng huân chương Chữ thập Xanh. Đây là một trong những sự thật lịch sử cực khó tin từng xảy ra. Cướp biển thành công nhất trong lịch sử thế giới là một phụ nữ. Bà tên là Ching Shin, là vợ của Tư lệnh Hạm đội Cờ Đỏ. Nữ hải tặc này có đến 200 chuyến thuyền viễn dương, 800 tàu chiến nhỏ gần bờ và có khá nhiều thuyền đi trên sông. Dưới trướng của bà có tới 50.000 hải tặc, gấp 10 lần số lính thủy chiến của Hải quân Mỹ khi đó. Hai Tổng thống Mỹ là John Adams (thứ 2) và (thứ 3) Thomas Jefferson đều qua đời vào ngày 4/7/1826, chỉ cách nhau 4 giờ. Vào năm 1928, nhà khoa học Alexander Fleming đã quên làm sạch dụng cụ nghiên cứu của mình trước khi ông đi nghỉ một vài ngày. Khi trở về, Fleming thấy rất nhiều vi khuẩn và nấm mốc trên dụng cụ và phát hiện ra rằng nó đã ngăn vi khuẩn phát triển. Ông hiểu rằng nấm mốc có chứa đặc tính kháng khuẩn, do đó đã phát hiện ra penicillin. Năm 1954, Ernest Hemingway và vợ Mary Welsh đã có một chuyến đi sóng gió, chứng kiến đến hai vụ rơi máy bay trong lịch sử. Họ bắt đầu chuyến đi tham quan ở Uganda thì chiếc máy bay đầu tiên gặp sự cố và họ phải ở qua đêm trong rừng. Ngày hôm sau, họ lên một chiếc máy bay cứu hộ, sau đó chiếc máy bay này cũng bị rơi và bốc cháy. May mắn thay, đôi vợ chồng vẫn sống sót sau hai vụ tai nạn. The Avengers - loạt phim biệt đội siêu anh hùng nổi tiếng khắp thế giới. Tuy nhiên, không phải ai cũng biết rằng, The Avengers cũng là tên của một nhóm sát thủ người Do Thái chuyên săn lùng tội phạm chiến tranh của Đức quốc xã sau Thế chiến thứ 2. Đã có hơn 2000 tù binh Đức bị họ sát hại. Einstein từng "suýt" làm tổng thống. Năm 1952, Albert Einstein được mời làm tổng thống Israel, nhưng ông đã từ chối. Tháp nghiêng Pisa được xây dựng vào thế kỷ 12 và có độ nghiêng là 3,97 độ. Khi bắt đầu xây dựng tầng thứ hai, tòa tháp bắt đầu nghiêng do nền đất không ổn định. Sau khi kết thúc nhiệm kỳ tổng thống Mỹ, ông Washington đã mở một nhà máy chưng cất rượu whisky. Đến năm 1799, nó trở thành nhà máy chưng cất lớn nhất ở Mỹ. Tổng thống Mỹ Abraham Lincoln từng là một đô vật. Nhờ có đôi chân vững chắc, ông đã trở thành một đô vật cừ khôi khi còn trẻ. Ông chỉ bị đánh bại một lần trong khoảng 300 trận đấu. Gà tây từng được tôn thờ như những vị thần. Vào năm 300 TCN, gà tây được người Maya coi là vật chứa đựng của các vị thần và được tôn thờ. Chúng là biểu tượng của quyền lực và uy tín, và được thuần hóa để có vai trò trong các nghi lễ tôn giáo. Trong một cuộc săn thỏ dành cho các sĩ quan, hoàng đế Napoléon Bonaparte bị đàn thỏ giận dữ lao phía về mình khiến ông phải bỏ chạy. Sau tai nạn hy hữu này, ông hoàng nổi danh nước Pháp còn bị ám ảnh mỗi khi nhìn thấy thỏ. Cuộc chiến tranh Anh - Zanzibar diễn ra vào ngày 27/8/1986 là cuộc chiến ngắn nhất trong lịch sử, kéo dài 38 phút đến 45 phút. Mời các bạn xem video: Singapore có nữ tổng thống đầu tiên trong lịch sử. Nguồn: THĐT

