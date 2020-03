Những phụ nữ lập kỷ lục đầu tiên trong lịch sử nhân loại

Julia Morgan là người phụ nữ đầu tiên tốt nghiệp trường École de Beaux-Arts ở Paris, Pháp năm 1898. Vào thời điểm đó, École de Beaux-Arts là trường kiến trúc hàng đầu thế giới. Vào tháng 10/1916, Margaret Sanger đã mở phòng khám thai đầu tiên tại Mỹ. Edith Wharton là phụ nữ đầu tiên giành giải Nobel về Văn học với tác phẩm The Age of Innocence (Thời thơ ngây) vào năm 1921. Amelia Earhart là nữ phi công đầu tiên trên thế giới lái máy bay một mình vượt Đại Tây Dương năm 1928. Frances Perkins là thành viên nữ đầu tiên trong nội các tổng thống Mỹ năm 1933 khi giữ chức Bộ trưởng Lao động từ năm 1933–1945. Sandra Day O’Connor là người phụ nữ đầu tiên được Tổng thống Ronald Reagan bổ nhiệm vào vị trí thẩm phán Tòa án Tối cao Mỹ năm 1981. Madeleine Korbel Albright là người phụ nữ đầu tiên trở thành Ngoại trưởng Mỹ vào năm 1997. Kathryn Bigelow đã xuất sắc trở thành nữ đạo diễn đầu tiên trong lịch sử giành tượng vàng Oscar ở hạng mục đạo diễn xuất sắc nhất năm 2010 với bộ phim The Hurt Locker.

Julia Morgan là người phụ nữ đầu tiên tốt nghiệp trường École de Beaux-Arts ở Paris, Pháp năm 1898. Vào thời điểm đó, École de Beaux-Arts là trường kiến trúc hàng đầu thế giới. Vào tháng 10/1916, Margaret Sanger đã mở phòng khám thai đầu tiên tại Mỹ. Edith Wharton là phụ nữ đầu tiên giành giải Nobel về Văn học với tác phẩm The Age of Innocence (Thời thơ ngây) vào năm 1921. Amelia Earhart là nữ phi công đầu tiên trên thế giới lái máy bay một mình vượt Đại Tây Dương năm 1928. Frances Perkins là thành viên nữ đầu tiên trong nội các tổng thống Mỹ năm 1933 khi giữ chức Bộ trưởng Lao động từ năm 1933–1945. Sandra Day O’Connor là người phụ nữ đầu tiên được Tổng thống Ronald Reagan bổ nhiệm vào vị trí thẩm phán Tòa án Tối cao Mỹ năm 1981. Madeleine Korbel Albright là người phụ nữ đầu tiên trở thành Ngoại trưởng Mỹ vào năm 1997. Kathryn Bigelow đã xuất sắc trở thành nữ đạo diễn đầu tiên trong lịch sử giành tượng vàng Oscar ở hạng mục đạo diễn xuất sắc nhất năm 2010 với bộ phim The Hurt Locker.