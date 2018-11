Những nhân vật khét tiếng phát xít Đức tự sát bằng thuốc độc

Quốc trưởng Adolf Hitler là người đứng đầu bộ máy chính quyền phát xít Đức. Y đã tàn sát hơn 6 triệu người Do Thái trong các trại tập trung khét tiếng. Trùm phát xít Hitler cũng gây ra cái chết của hàng triệu binh sĩ và dân thường Đức khi gây chiến với nhiều nước trong Thế chiến 2. Khi Chiến tranh thế giới 2 đi đến hồi kết, Hitler nhận thấy thất bại của Đức quốc xã ngày càng đến gần nên đã tự sát trong hầm ngầm tại Berlin năm 1945. Một số tài liệu của Liên Xô cho hay kết quả kiểm tra thi thể Hitler cho thấy y đã tự sát bằng cách uống thuốc độc xyanua và bắn 1 viên đạn vào đầu vì không muốn rơi vào tay quân đồng minh. Ở bên cạnh Hitler những ngày tháng cuối cùng là Eva Braun - người tình lâu năm của nhà độc tài Đức quốc xã. Trong vài giờ ngắn ngủi trước khi chết, Hitler và Braun tổ chức đám cưới và nên duyên vợ chồng. Braun quyết định sẽ luôn ở bên Hitler và sống chết mãi có nhau. Do vậy, khi Hitler quyết định chấm dứt sự sống thì người vợ mới cưới Braun cũng không muốn sống nữa nên uống thuốc độc xyanua tự sát. Heinrich Himmler là cánh tay đặc lực của Hitler. Y được nhà độc tài Hitler cất nhắc và giao cho chức vụ Thống chế SS (cơ quan mật vụ Đức dưới thời Đức Quốc xã). Trong thời gian nắm quyền, Himmler trở thành một trong những nhân vật khét tiếng của giới chức Đức quốc xã tham gia vào kế hoạch diệt chủng người Do Thái. Khi Thế chiến 2 đi đến hồi kết, Himmler đã bỏ trốn khỏi Đức vì không muốn bị quân đồng minh bắt giữ và đưa ra xét xử. Tuy nhiên, Himmler vẫn "sa lưới" quân đồng minh và bị đưa ra xét xử tại tòa án Nuremberg. Khi ấy, nhân vật "máu mặt" một thời của Đức quốc xã đã lựa chọn uống xyanua tự sát thay vì bị hành hình. Mời độc giả xem video: Tiếp tục truy tìm tội phạm chiến tranh thời phát xít Đức (nguồn: VTC14)

