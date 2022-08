Những kiệt tác đắt ngang cả gia tài: Có tiền chưa chắc sở hữu!

Nhiều người có lẽ sẽ đồng ý rằng bức Mona Lisa, được vẽ bởi bậc thầy thời Phục hưng Leonardo da Vinci, là vô giá. Đặt giá cho một kiệt tác tầm cỡ này là gần như không thể. Tuy nhiên vào năm 1962, Mona Lisa đã được bảo hiểm với giá 100 triệu USD, cao nhất vào thời điểm đó. Với số tiền ngày nay, đó sẽ là khoảng 700 triệu USD, dễ dàng khiến nó trở thành bức tranh đắt giá nhất. Bức họa "Đấng cứu thế" (Salvator Mundi) của danh họa Leonardo da Vinci được bán đấu giá tại New York với giá 450.312.500 USD (hơn 10 nghìn tỷ đồng) vào giữa tháng 11/2017. Đầu năm 2015, bức tranh sơn dầu về hai cô gái Tahiti When you marry (Khi nào em lấy chồng) của họa sĩ Pháp Paul Gauguin được mua với giá 300 triệu USD. Tác phẩm vốn thuộc quyền sở hữu của một người Thụy Sĩ tên Rudolf Staechelin.Bức họa trừu tượng mang tên Interchange được Willem de Kooning vẽ vào năm 1955 và được tỷ phú Mỹ Kenneth C. Griffin mua lại với giá lên đến 300 triệu USD vào năm 2015. Hiện tác phẩm sơn dầu trên vải canvas được trưng bày tại Viện Nghệ Thuật Chicago. Cho đến nay, tác phẩm của Kooning vẫn được xếp vào danh sách những bức tranh khó hiểu nhưng giá cao ngất ngưởng. The Card Players (Những người chơi bài) là loạt tranh sơn dầu gồm 5 bức vẽ của họa sĩ người Pháp Paul Cézanne, được các nhà phê bình nhận xét như là một nền tảng của nghệ thuật của Cézanne trong giai đoạn những năm 1890. Một trong số đó đã được nhà sưu tập Hy Lạp George Embiricos bán cho một gia đình hoàng gia Qatar với giá hơn 250 triệu USD. Tranh trừu tượng Number 17A của họa sĩ Mỹ Jackson Pollock được tỷ phú Kenneth C. Griffin mua cùng thời điểm Interchange với giá 200 triệu USD và cũng được trưng bày tại Viện Nghệ thuật Chicago. Năm 2014, tỷ phú người Nga Dmitry Rybolovlev đã chi 186 triệu USD để mua bức No. 6 (Violet, Green và Red) của Mark Rothko, tạo ra mức giá kỷ lục lúc bấy giờ. Sử dụng ba gam màu tím - xanh - đỏ, sắp xếp theo hàng dọc, bức tranh tạo cho người xem cảm giác như bị nhấn chìm trong các ý nghĩ về sự sống và tâm linh. Bộ đôi bức họa chân dung Maerten Soolmans và Oopjen Coppit của họa sĩ Hà Lan Rembrandt vẽ vào năm 1634. Viện bảo tàng Rijksmuseum (Amsterdam) và Louvre (Paris) kết hợp mua lại bức tranh này từ gia đình Rothschild vào năm 2015 với giá 180 triệu USD. Tháng 5/2015, tác phẩm Les Femmes d’Alger (Version O) của Pablo Picasso đã được một người mua bí ẩn trả giá hơn 179 triệu USD. Nhà đấu giá Christie’s giữ bí mật tuyệt đối danh tính chủ sở hữu bức tranh, tuy nhiên một số nguồn tin cho rằng nhân vật bí ẩn là cựu Thủ tướng Qatar, Sheikh Hamad bin Jassim bin Jaber Al Thani. Bức tranh Woman III được vẽ năm 1953 này đứng ở vị trí thứ ba trong số những tác phẩm đắt nhất với mức giá 137,5 triệu USD. Tác phẩm là một trong bộ 6 bức tranh có liên quan đến nhau và nổi bật phong cách trừu tượng của Willem De Kooning. Năm 2000, nó được bán cho tỷ phú Steven A.Cohen. Bức Chân dung Adele Bloch-Bauer được thực hiện trên vải dầu với bạc và vàng được ông trùm ngành công nghiệp sản xuất đường Ferdinand Bloch-Bauer yêu cầu Gustav Klimt vẽ lại vợ mình là Adele Bloch-Bauer năm 1907. Lần gần nhất tác phẩm xuất hiện trong một vụ mua bán là năm 2006 với giá 135 triệu USD và được Ronald Lauder sở hữu kể từ đó. Bức tranh The Scream là phiên bản thứ tư của Edvard Munch được vẽ năm 1895. Cho đến nay, nó là bức tranh đắt nhất được bán thông qua một cuộc đấu giá. Tác phẩm được một nhà sưu tập có tên Leon Black mua lại năm 2012 với giá 120 triệu USD. Mời các bạn xem video: Elon Musk ra mắt thiết bị đọc được suy nghĩ con người. Nguồn: VTV

