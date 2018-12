Những hình ảnh đặc biệt về Chợ Lớn năm 1965

Khách sạn Tửu Lầu Đồng Khánh ở góc Đồng Khánh - An Bình (nay là Nguyễn Trãi - An Bình), Chợ Lớn năm 1965. Ảnh: Vietnam Center and Archive. Dốc lên cầu Quới Đước. Cầu bắc qua điểm giao giữa rạch Hàng Bàng và kênh Tàu Hủ, nằm vuông góc với đường Vạn Tượng và trùng với Đại lộ Đông Tây hiện tại. Cầu được phá dỡ khi làm đại lộ Đông Tây. Ảnh: Vietnam Center and Archive. Góc Bến Lê Quang Liêm - Vạn Tượng, nhìn từ trên cầu Quới Đước. Ảnh: Vietnam Center and Archive. Cầu Ba Cẳng, nằm ở góc đường Bãi Sậy và đường Vạn Tượng, ngay khúc rẽ phải ra kênh Tàu Hủ (khu vực phía sau chợ Kim Biên ngày nay). Ảnh: Vietnam Center and Archive. Những ngôi nhà ổ chuột dưới gầm cầu Ba Cẳng. Ảnh: Vietnam Center and Archive. Tòa Hành chánh Quận Sáu ở cuối dốc cầu Phạm Đình Hổ, góc đường Lê Quang Hiền - Phạm Văn Chí. Ảnh: Vietnam Center and Archive. Chẩn Y Viện Quận Sáu, một cơ sở khám chữa bệnh miễn phí cho người nghèo. Ảnh: Vietnam Center and Archive. Chi Cứu Hỏa Quận Sáu. Ảnh: Vietnam Center and Archive. Cầu Phạm Đình Hổ từ Quận 6 qua chợ Bình Tây. Ảnh: Vietnam Center and Archive. Rạch Bãi Sậy (còn gọi là Kinh Hàng Bàng). Ảnh: Vietnam Center and Archive. Bậc thang lên cầu Palikao, cây cầu bắc qua rạch Bãi Sậy. Ảnh: Vietnam Center and Archive. Mời quý độc giả xem clip: Vẻ đẹp kiến trúc TP HCM.

