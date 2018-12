Những hé lộ thú vị về "vùng đất Giáng sinh" tại Phần Lan

Lapland là vùng đất rộng lớn nhất của Phần Lan và nằm ở cực Bắc của nước này. Lapland được ví như "vùng đất của Giáng sinh" bởi khí hậu băng giá nơi đây tạo điều kiện thuận lợi cho sự phát triển của cây lá kim, đặc biệt là cây thông - một biểu tượng của Giáng sinh. Ngoài ra, theo cách mà người bản địa thường lý giải với các du khách, thì Lapland được ví như vậy là do vùng đất có số lượng tuần lộc nhiều hơn cả con người. Tháng 12 hàng năm là thời điểm mà Phần Lan tổ chức rất nhiều lễ hội, và để rời xa các đô thị cho một kỳ nghỉ "trong lành và trải nghiệm", không đâu khác, Lapland là sự lựa chọn rất hoàn hảo. Nghỉ dưỡng với không khí cực trong lành, trải nghiệm ngắm cực quang, bơi trong sông băng hay khám phá Lapland bằng xe kéo Husky là những hoạt động không thể bỏ qua. 1. Xe kéo Husky: Kinh nghiệm của nhiều "chuyên gia du lịch" cho thấy, để ngắm phong cảnh hùng vĩ của Lapland thì việc bạn cần làm là thuê một cỗ xe kéo Husky đặc trưng. Mỗi chiếc xe sẽ được kéo bằng sáu chú chó Husky khoẻ mạnh và được huấn luyện vô cùng thông minh. Nhưng vì sao lại là Husky? Chó Husky là giống rất ưa thích vận động do tổ tiên của chúng sống ở một trong những nơi lạnh giá nhất như Siberia. Chúng có khả năng kéo xe hàng hoặc xe chở người trên một quãng đường dài trong điều kiện lạnh giá khắc nghiệt. Hơn nữa, Husky sẽ luôn bảo vệ "chủ nhân" của chúng khi gặp phải nguy hiểm. 2. Thưởng thức đặc sản địa phương: Tới Lapland bạn sẽ không thể không ghé qua một trong những nhà hàng nổi tiếng nhất vùng đất này chính là Arctic Boulevard. Nhà hàng này được biết tới với những món ăn có nguyên liệu từ tuần lộc và các loại quả rừng rất đặc biệt. Một trong những món ăn trứ danh phải thử chính là món tuần lộc nướng than hoa. Thưởng thức vị ngọt từ miếng thịt nướng chín tới phảng phất mùi khói than hoa, quyện với vị tươi của các loại sốt quả rừng trong tiết trời lạnh giá thì đúng là "hết sảy". 3. Ngắm cực quang: Một trong những điểm khiến Lapland hút khách du lịch nhất chính là cơ hội được ngắm cực quang. Khi các khí trong bầu khí quyển bị khuấy động bởi bão mặt trời sẽ tạo ra cực quang hay còn được biết tới với tên gọi là "những ngọn đèn phía bắc".Truyền thuyết của Phần Lan kể lại rằng, sự hình thành cực quang là do những con cáo tuyết phản chiếu lại trên bầu trời khi chạy nhảy trên các lãnh nguyên. Tại Lapland, cực quang xuất hiện rõ nhất là vào khoảng tháng 9 đến tháng 3 hàng năm. 4. Khám phá văn hóa Sámi: Sámi là dân tộc bản địa duy nhất tại Scandinavia được công nhận và bảo hộ dưới hiệp định quốc tế về người bản xứ của Liên minh châu Âu. Họ chủ yếu sống tại Bắc Phần Lan, Na Uy, Thụy Điển và một phần của Tây Bắc nước Nga. Tại Lapland, người Sámi chăn nuôi tuần lộc để lấy thịt, lông và sừng dùng làm đồ thủ công mỹ nghệ. Theo lịch của người Sami, một năm được chia ra làm tám mùa giống như vòng đời của tuần lộc. Đây là một trong những bộ tộc đoàn kết có nét đặc trưng rất riêng trên thế giới và ít bị đồng hóa. Người Sámi có những bộ váy truyền thống sặc sỡ đặc trưng. Tuy nhiên, Nutukkaat, những đôi giày lông được làm từ da tuần lộc được cho là "thương hiệu" của người Sámi. 5. Ngắm bình minh trên sườn núi Levi: Sườn núi Levi là một trong những địa điểm trượt tuyết tiêu chuẩn thế giới. Tuy nhiên, đây cũng là nơi mà du khách có thể ngắm cảnh bình minh tuyệt diệu. Dù mùa đông ở Lapland rất tối, nhưng vào những ngày ít mây và được mặt trời ưu ái, Lapland buổi bình minh được ví như "sự trỗi dậy hòa bình" của miền tuyết trắng vậy. 6. Tham gia giải đua vô địch tuần lộc: Người bản địa nơi đây thực sự không hề nói quá khi kể rằng số lượng tuần lộc tại Lapland còn nhiều hơn cả số người đang sinh sống. Ở Lapland có khoảng 203.000 con tuần lộc nhưng chỉ có khoảng 183.000 dân. Hàng năm vào giữa tháng 12, Lapland tổ chức giải đua vô địch tuần lộc. Những con tuần lộc được huấn luyện đặc biệt có khả năng trượt tuyết lên tới 60km/h. Du khách có thể ngồi sau những cỗ xe kéo tuần lộc được điều khiển bởi người Sámi và trải nghiệm hành trình đua có 1-0-2 này. 7. Tham quan văn phòng của Ông già Noel: Ở Lapland thực sự có một ngôi nhà của Ông già Noel. Tới Lapland vào mùa nào thì bạn đều có có cơ hội được tham quan văn phòng và ghé chơi với những chú tuần lộc của Ông già Noel. Đặc biệt, các bạn nhỏ có thể trực tiếp gửi yêu cầu về món quà mà mình muốn nhận được trong dịp năm mới và chắc chắn sẽ được nhận đúng món quà đó. Xây dựng những mô hình thực nhất với những câu chuyện không có thật, Lapland thực sự là một "miền đất hứa" cho các bạn nhỏ. 8. Bơi trên sông băng: Đi theo con tàu phá băng nặng 3.500 tấn, bạn sẽ có cơ hội được trải nghiệm "lạc trôi" trên những dòng sông băng khắc nghiệt trên vịnh Twonia. Nhưng tất nhiên, du khách sẽ phải mặc một bộ quần áo bảo hộ để giữ cho nhiệt độ cơ thể được cân bằng.

