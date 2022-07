Những điều sốc đến khó tin về cuộc đời Hoàng đế Napoleon

Trong thời kì chiến tranh, Napoleon bị báo chí Anh quốc xem như một bạo chúa nguy hiểm, luôn rình rập xâm lược. Báo chí phái Bảo thủ Anh thường xuyên mô tả Napoleon lùn hơn nhiều chiều cao trung bình của người bình thường. Sự khác biệt dẫn đến ngộ nhận và lầm tưởng, ngoài việc do người Anh thêu dệt còn đến từ sự khác biệt giữa các đơn vị đo lường giữa 2 quốc gia: Anh và Pháp. Theo Anh, Napoleon cao 5 feet 2 inches. Trong hệ thống đo lường của Anh, 1 feet bằng 12 inches, còn 1 inch là 2,54 cm. Tức Napoleon theo tuyên truyền của Anh chỉ cao tầm 1m58. Tuy nhiên, kết quả giải phẫu thi thể Napoleon chỉ ra rằng chiều cao thực sự của ông là 5 pieds 2 pouces Pháp. Một Pied cũng bằng 12 pouces. Nhưng 1 đơn vị pouce Pháp tương đương với 2,71 cm. Như vậy, chiều cao chính xác của Napoleon là 62 pouces Pháp, tức hơn 1m68. Bố mẹ và những người thân gần gũi với hoàng đế Pháp Napoleon Bonaparte thường gọi ông với biệt danh là Nabulio. Đây là một trong những sự thật về Napoleon Bonaparte gây thú vị cho nhiều người. Ít ai có thể ngờ được rằng, nhà cầm quân lừng danh thế giới Napoleon rất sợ mèo. Bên cạnh đó, khi còn nhỏ, hoàng đế Napoleon rất giỏi môn Toán. Hoàng đế Napoleon thỉnh thoảng mặc quần áo của người nghèo và đi bộ khắp đường phố Paris để hỏi mọi người về ông. Với cách này, nhà cầm quân Napoleon có thể đánh giá được mức độ nổi tiếng của mình trong dân chúng. Tên đầy đủ vợ hoàng đế Napoleon là Marie Josephe Rose Tascher de la Pagerie. Do không thích tên đó nên hoàng đế Pháp đã đổi tên cho vợ thành Josephine. Hoàng đế Napoleon cho rằng người vợ Josephine luôn mang đến may mắn cho ông. Chính vì vậy, nhà cầm quân vĩ đại này thường mang theo một bức chân dung nhỏ vẽ hình vợ mỗi khi đi chinh chiến. Napoleon thường ăn rất nhanh và dùng bữa trong sự yên lặng, không ai được phép gây tiếng ồn. Nhà cầm quân Napoleon đã chinh phục được nhiều đất đai nhưng không bao giờ chinh phạt thành công Vương quốc Anh. Một nghiên cứu chỉ ra rằng Napoleon chết vì nhiễm độc Arsen trong hàng chục năm, cộng hưởng với thói quen sinh hoạt, những giai đoạn dài lao lực vào khoảng thời gian cuối đời bị đối xử tàn tệ, từ đó dẫn tới ung thư dạ dày, chứ không phải do bị đầu độc. Mời các bạn xem video: Singapore có nữ tổng thống đầu tiên trong lịch sử. Nguồn: THĐT

