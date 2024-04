Nhân vật không biết võ công nhưng xếp hạng cao ở Lương Sơn Bạc

An Đạo Toàn giữ chức vụ Chưởng quản giám tạo chư sự - Chuyên trị y tật nội ngoại cho quân Lương Sơn. Ông được thủ lĩnh Tống Giang và nhiều cao thủ Lương Sơn Bạc kính trọng, nể phục. Đặc biệt, ông không hề biết võ công nhưng vẫn có thứ hạng cao, xếp thứ 56 trong 108 anh hùng Lương Sơn Bạc. Điều này khiến nhiều người tò mò, thắc mắc vì sao lại như vậy. Theo "Thủy Hử", trước khi gia nhập Lương Sơn Bạc, An Đạo Toàn là thầy thuốc sống tại Kiến Khang Phủ (Giang Tô, Trung Quốc ngày nay). Sinh ra trong một gia tộc có nhiều người làm nghề y, An Đạo Toàn thừa hưởng tài năng của tổ tiên và không ngừng học hỏi nên có y thuật cao siêu. An Đạo Toàn giỏi bắt mạch, châm cứu, phẫu thuật, nắn xương, trị được cả nội - ngoại thương... Tiếng lành đồn xa, ông được mọi người ca ngợi chữa được nhiều bệnh cho người dân nên còn được mệnh danh là "Hoa Đà của thiên hạ". Về sau, khi Tống Giang bị bệnh, sau lưng nổi lên cái mụn đỏ, to như hạt đậu, toàn thân nóng như sôi, đau đầu, cơ thể mệt mỏi rã rời, mọi người trên Lương Sơn Bạc đi tìm danh y khắp nơi để chữa bệnh cho thủ lĩnh. Biết được An Đạo Toàn là danh y có y thuật cao siêu nên Trương Thuận đã nghĩ ra mưu kế để mời được ông lên núi chữa bệnh cho Tống Giang. Đứng trước vô số anh hùng Lương Sơn Bạc, An Đạo Toàn vẫn bình tĩnh, bắt mạch rồi bốc thuốc chữa trị cho vị thủ lĩnh đó. Sau khi Tống Giang khỏi bệnh, An Đạo Toàn được mọi người kính trọng, nể phục nên thuyết phục ông ở lại để thăm khám, chữa bệnh cho các tướng sĩ và mọi người. Đồng ý ở lại Lương Sơn Bạc, An Đạo Toàn được xếp thứ 56 - vị trí khá cao dù không biết một chút võ công nào. Sở dĩ An Đạo Toàn được xếp thứ hạng cao như vậy là vì tất cả anh hùng Lương Sơn đều công nhận, coi trọng tài năng y thuật của ông. Vị danh y này có vai trò quan trọng trong việc chăm sóc sức khỏe, chữa trị bệnh cho mọi người. Khi Tống Giang dẫn quân đánh Phương Lạp, An Đạo Toàn không thể đi theo vì phải tuân lệnh vua Tống hồi cung chữa bệnh. Nhờ đó, danh tiếng của An Đạo Toàn càng vang xa. Về sau, ông được triều đình chiêu an và được phong chức Thái y kim tử - đứng đầu trong Thái Y viện. Ảnh trong bài mang tính minh họa. Mời độc giả xem video: Nấm khổng lồ to hơn 1 quả bóng rổ tại Trung Quốc. Nguồn: VTV24.

