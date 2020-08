Nhan sắc của minh tinh màn bạc xưa

Kim Cương được gọi là " kỳ nữ" của sân khấu. Từ khi 17 tuổi, bà tham gia điện ảnh với bộ phim Lòng nhân đạo. Bà coi điện ảnh là người tình đến sau, vì đã đứng trên sân khấu từ khi còn rất nhỏ, vừa là diễn viên, vừa là soạn giả. Tuy vậy, Kim Cương cũng đóng trên dưới 30 bộ phim, và là diễn viên ăn ảnh. Ảnh Kim Cương trên bìa Truyện phim số ra ngày 18/1/1958. Thẩm Thúy Hằng là một nhan sắc lộng lẫy, một trong tứ đại mỹ nhân của điện ảnh miền Nam trước đây cùng Kiều Chinh, Thanh Nga, Kim Cương. Bà nổi tiếng khi diễn xuất trong phim Người đẹp Bình Dương. Những năm 1965-1975 là thời kỳ vàng son của Thẩm Thúy Hằng. Bà liên tiếp đóng trong hàng chục bộ phim, mở hãng phim riêng (Việt Nam film) cho ra đời nhiều phim tâm lý, lãng mạn ăn khách. Khánh Ngọc trên bìa Truyện phim số ra ngày 6/12/1958 Thu Cúc trên bìa tờ Truyện phim ra ngày 25/1/1958. Kim Vui chỉ tham gia trong vài bộ phim, bà nổi tiếng khi vào vai nữ ca sĩ trong phim Chân trời tím. Với nhan sắc và thân hình quyến rũ, Kim Vui được gọi là "thần vệ nữ". Báo giới những năm 1960-1970 gọi Kim Vui là "Người phụ nữ hấp dẫn nhất của Sài Gòn". Kim Vui bắt đầu đi diễn bằng múa ballet, rồi chuyển sang belly dance, 17 tuổi bà chuyển sang ca hát. Từ hát nhạc Việt, bà chuyển sang hát nhạc Anh, Pháp, Italy, được công chúng đón nhận. Có những tối, bà chạy show tới 10 phòng trà. Kiều Chinh bắt đầu nghiệp diễn với bộ phim Hồi chuông Thiên Mụ (1957). Nhờ khả năng ngoại ngữ và gương mặt thanh thoát, bà được một số hãng phim của Hollywood mời hợp tác. Bà đóng chính trong các phim: A Yank in Vietnam (1964), Operation C.I.A (1965), Destination Vietnam, The Evil Within (1970)... Kiều Chinh trong phim A Yank in Vietnam. Hiện nay Kiều Chinh sống tại Mỹ. Ngoài 80 tuổi bà vẫn làm việc, hoạt động trong Nghiệp đoàn diễn viên của Hollywood. Thanh Nga nổi tiếng trên sân khấu, bà được coi là "Nữ hoàng cải lương". Bà tham gia diễn xuất trong nhiều bộ phim điện ảnh như: Loan mắt nhung, Đôi mắt người xưa, Sau giờ giới nghiêm, Sợ vợ mới anh hùng... Thanh Nga trong phim Xa lộ không đèn. Ảnh nữ diễn viên Thu Trang trên tờ Truyện phim phát hành năm 1957. Năm đó, Thu Trang tham gia phim Lục Vân Tiên.

