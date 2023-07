Nhạc công yếu ớt nào “to gan” đòi lấy mạng Tần Thủy Hoàng?

Theo sử ký của Tư Mã Thiên, Cao Tiệm Ly là người nước Yên, giỏi chơi đàn trúc. Khi đến nước Yên, Kinh Kha gặp gỡ Cao Tiệm Ly và trở thành bạn bè thân thiết. Thế nhưng, khi Kinh Kha hành thích Tần Thủy Hoàng bất thành và bị xử tử, Cao Tiệm Ly cũng bị vạ lây. Nguyên do là vì Tần Thủy Hoàng ra lệnh cho người dưới lùng bắt những người có quan hệ gần gũi với Kinh Kha. Theo đó, Cao Tiệm Ly phải rời khỏi nước Yên để thoát khỏi cơn thịnh nộ của vua Tần. Dù bỏ trốn đến nơi khác và thay tên đổi họ nhưng Cao Tiệm Ly vẫn không thể từ bỏ đam mê đánh đàn trúc. Tài đánh đàn của Cao Tiệm Ly nhanh chóng được Tần Thủy Hoàng biết đến nên cho gọi vào cung biểu diễn. Ngay khi nhập cung, Cao Tiệm Ly bị phát hiện thân phận thật sự và có mối liên hệ với Kinh Kha. Vì vậy, quần thần xin Tần Thủy Hoàng hạ lệnh chém đầu Cao Tiệm Ly. Tuy nhiên, do tiếc khả năng đánh đàn của người này nên vua Tần tha chết nhưng chọc mù hai mắt. Ghi hận trong lòng, Cao Tiệm Ly nhẫn nhục làm nhạc công biểu diễn mua vui cho Tần Thủy Hoàng. Khi nhà vua say mê tiếng đàn, người nhạc công bị chọc mù 2 mắt bí mật lén đổ chì độc vào trong ống đàn. Trong một lần biểu diễn, Tần Thủy Hoàng mê đắm tiếng đàn nên đã ngồi lại gần Cao Tiệm Ly. Lợi dụng cơ hội, người nhạc công bất ngờ cầm lấy cây đàn đã chuẩn bị sẵn để ám sát vua Tần. Tần Thủy Hoàng may mắn thoát chết nhưng không khỏi sợ hãi. Sau màn ám sát bất thành, Cao Tiệm Ly bị bắt giữ và lôi ra chém đầu. Mặc dù âm mưu ám sát không thành công, Cao Tiệm Ly vẫn được người đời ca tụng và kính phục tính cách kiên cường của mình. Dù chỉ là một nhạc công và bị mù cả hai mắt, ông đã thể hiện lòng dũng cảm và lòng trung thành không kém những trung thần, nghĩa sĩ. Sự kiên định và đam mê của ông đã chinh phục Tần Thủy Hoàng và giữ được tính mạng của mình. Mời quý độc giả xem thêm video: Hé lộ lý do khoan hơn 40.000 lỗ trên lăng mộ Tần Thủy Hoàng.

