Nhà Trắng được bảo vệ an ninh tuyệt mật tới mức nào?

Nhà Trắng là nơi ở của nhiều Tổng thống Mỹ và gia đình trong suốt thời gian qua. Chính vì vậy, đây là một trong những nơi được bảo vệ chặt chẽ nhất thế giới. Vì vậy, nhiều biện pháp an ninh được giới chức Mỹ triển khai nhằm đảm bảo an toàn cho Tổng thống Mỹ khi ở trong Nhà Trắng. Cụ thể, lớp bảo an đầu tiên tại Nhà Trắng là hàng rào sắt bao quanh tòa nhà. Các lối vào Nhà Trắng đều có những trạm kiểm soát an ninh. Xung quanh Nhà Trắng còn trang bị hệ thống cảm biến hồng ngoại và thiết bị báo động đặt dưới mặt đất giúp phát hiện người xâm nhập. Thêm nữa, hệ thống radar trên mái nhà cùng các máy laser giúp nhân viên bảo an nhanh chóng phát hiện đối tượng khả nghi lẻn vào khuôn viên Nhà Trắng. Cùng với đó là những nhân viên mật vụ được lựa chọn nghiêm ngặt. Họ được huấn luyện đặc biệt cả về thể chất lẫn các kỹ năng chiến đấu để có thể đảm bảo an toàn cho Tổng thống Mỹ và gia đình khi ở Nhà Trắng. Theo đó, các nhân viên mật vụ luôn đi lại xung quanh Nhà Trắng và được phép mang theo vũ khí như súng máy để khống chế, bắt giữ người đột nhập. Trên nóc Nhà Trắng có bố trí các tay súng bắn tỉa làm nhiệm vụ 24/24h. Những người này có khả năng thiện xạ cực chuẩn và có khả năng bắn trúng chính xác mục tiêu ở khoảng cách 1.000m. Cửa sổ ở Nhà Trắng đều lắp kính chống đạn mạnh nhất nhằm đề phòng các vụ ám sát. Chưa hết, khu vực không phận quanh Nhà Trắng được kiểm soát nghiêm ngặt nhất ở Mỹ. Theo đó, toàn bộ máy bay không được phép đi vào không phận này. Video: Ông Donald_Trump mang nhiều cái "nhất" vào Nhà Trắng (nguồn: VCT1)

Nhà Trắng là nơi ở của nhiều Tổng thống Mỹ và gia đình trong suốt thời gian qua. Chính vì vậy, đây là một trong những nơi được bảo vệ chặt chẽ nhất thế giới. Vì vậy, nhiều biện pháp an ninh được giới chức Mỹ triển khai nhằm đảm bảo an toàn cho Tổng thống Mỹ khi ở trong Nhà Trắng. Cụ thể, lớp bảo an đầu tiên tại Nhà Trắng là hàng rào sắt bao quanh tòa nhà. Các lối vào Nhà Trắng đều có những trạm kiểm soát an ninh. Xung quanh Nhà Trắng còn trang bị hệ thống cảm biến hồng ngoại và thiết bị báo động đặt dưới mặt đất giúp phát hiện người xâm nhập. Thêm nữa, hệ thống radar trên mái nhà cùng các máy laser giúp nhân viên bảo an nhanh chóng phát hiện đối tượng khả nghi lẻn vào khuôn viên Nhà Trắng. Cùng với đó là những nhân viên mật vụ được lựa chọn nghiêm ngặt. Họ được huấn luyện đặc biệt cả về thể chất lẫn các kỹ năng chiến đấu để có thể đảm bảo an toàn cho Tổng thống Mỹ và gia đình khi ở Nhà Trắng. Theo đó, các nhân viên mật vụ luôn đi lại xung quanh Nhà Trắng và được phép mang theo vũ khí như súng máy để khống chế, bắt giữ người đột nhập. Trên nóc Nhà Trắng có bố trí các tay súng bắn tỉa làm nhiệm vụ 24/24h. Những người này có khả năng thiện xạ cực chuẩn và có khả năng bắn trúng chính xác mục tiêu ở khoảng cách 1.000m. Cửa sổ ở Nhà Trắng đều lắp kính chống đạn mạnh nhất nhằm đề phòng các vụ ám sát. Chưa hết, khu vực không phận quanh Nhà Trắng được kiểm soát nghiêm ngặt nhất ở Mỹ. Theo đó, toàn bộ máy bay không được phép đi vào không phận này. Video: Ông Donald_Trump mang nhiều cái "nhất" vào Nhà Trắng (nguồn: VCT1)