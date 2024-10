Nhà khoa học tâm linh Jacobo Grinberg và vụ mất tích bí ẩn

Jacobo Grinberg Zylberbaum, thường được gọi là Jacobo Grinberg, sinh năm 1946 tại thành phố Mexico trong một gia đình người Do Thái Ba Lan di cư đến Mexico vào những năm đầu thế kỷ 20. Lúc mới lên 12 tuổi, ông đã quan tâm đến khoa học về tâm trí con người, khi chứng kiến người mẹ qua đời vì khối u não. Năm 1963, Grinberg đến Israel, một chuyến đi đã để lại dấu ấn không thể phai mờ trong cuộc đời ông. Ảnh: The book of Jacob Trong một năm ở đây, ông có mối quan tâm sâu sắc đến nhiều hiện tượng huyền bí, như linh hồn và giao tiếp với người ngoài hành tinh, cũng như thiền định, pháp thuật. Trở về quê nhà, Grinberg tiếp tục học tâm lý tại Đại học Tự trị Quốc gia Mexico (UNAM). Đến năm 1970, ông tới thành phố New York (Mỹ) để học tâm sinh lý học và lấy bằng tiến sĩ tại Viện Nghiên cứu Não bộ. Ảnh Gazett the Panama Trong thời gian này, ông tập trung vào tác động điện sinh lý của các kích thích hình học lên não người. Tuy nhiên, do điều kiện thí nghiệm ở đây có phần hạn chế, không thuận lợi cho ông đi sâu nghiên cứu về lĩnh vực huyền bí. Năm 1977, ông trở về Mexico lập phòng thí nghiệm riêng, tập trung nhiều hơn vào những gì ông cảm thấy ấn tượng. Ảnh: The book of JacobTại đây, ông bắt đầu rẽ hướng khác một chút so với hoa học chính thống, khi nghiên cứu hiện tượng tâm linh ở trẻ em. Grinberg tuyên bố, trẻ em có thể giao tiếp bằng thần giao cách cảm thông qua các phương tiện ngoài ngôn ngữ và đọc được các từ trên một trang giấy mà không cần nhìn thấy chúng. Ảnh: The book of Jacob Các thí nghiệm của ông cũng tập trung vào khả năng của trẻ em nhận thấy ma quỷ và linh hồn. Ảnh: The book of Jacob Điều này khiến các bậc phụ huynh sợ hãi và rút con mình khỏi chương trình này. Không nản lòng, Grinberg vẫn tiếp tục các nghiên cứu liên quan đến Shaman giáo, thần giao cách cảm, nhận thức ngoại cảm và các lĩnh vực ý thức cao hơn. Ảnh: The book of Jacob Năm 1975, Grinberg càng bị thúc đẩy hơn nữa vào lĩnh vực tâm linh, khi ông gặp Doña Pachita, một ca sĩ quán rượu, lập dị khoa trương, tuyên bố mình có năng lực huyền bí. Ngoài việc thực hành các nghi lễ ma thuật đen, cô ta còn tự nhận là em gái của Cuauhtémoc, vị hoàng đế Aztec cuối cùng, và có thể khiến các vật thể trở nên hữu hình hoặc vô hình theo ý muốn. Ảnh: The book of Jacob Grinberg tin vào những điều này, cho rằng những người thể hiện được các khả năng tuyệt vời như vậy do họ có quyền truy cập vào một “ma trận thông tin” mà người bình thường không nhận biết. Grinberg lập một phòng thí nghiệm tương tự tại UNAM và Viện Nghiên cứu Ý thức Quốc gia (INPEC), được Hội đồng Khoa học Công nghệ Quốc gia tài trợ. Ảnh: The book of Jacob Ông tiến hành một loạt thí nghiệm liên quan đến thần giao cách cảm và tuyên bố nó thực sự tồn tại nhờ một loại trường nơ-ron kết nối tất cả tâm trí con người. Ông cũng đưa ra “Thuyết Sintergy”, cho rằng có một không gian phát năng lượng liên tục mà con người bình thường chỉ có thể nhận thức được một phần của nó. Ảnh: Mind of Univer Ông xuất bản rất nhiều sách về lĩnh vực thần học. Mọi chuyện không có gì đáng nói cho đến khi ông đột ngột mất tích. Vào đầu tháng 12/1994, gia đình có kế hoạch tổ chức một bữa tiệc để mừng sinh nhật lần thứ 48 của ông. Khoảng một tuần trước khi sự kiện diễn ra, Grinberg đã liên lạc với con gái, cho biết ông đến Kathmandu (Nepal) để tham gia các buổi thiền định, nhưng sẽ trở về kịp dự tiệc. Ảnh: Mind Store Vào ngày 12/12/1994, bữa tiệc được tổ chức nhưng Grinberg đã không xuất hiện. Ban đầu, mọi người xem việc vắng mặt của ông không có gì bất thường lắm, Grinberg vốn được biết là một người lập dị, thường có những chuyến du lịch tự phát hoặc ẩn dật. Ảnh: Mind Store Tuy nhiên, sau nhiều tuần không có tin tức gì, người thân của ông đã bắt đầu lo lắng. Khi các nhà điều tra kiểm tra chuyến đi được cho là của ông đến Nepal, họ không tìm thấy hồ sơ nào về vé được cấp cho ông từ các hãng hàng không và cũng không có bằng chứng cho thấy ông đã có mặt ở Kathmandu. Ảnh: Latin Gazett Có vẻ như đây là một sự mất tích đơn thuần, chỉ kỳ lạ ở chỗ hoàn toàn không có manh mối nào về nơi Grinberg đi đến. Có giả thuyết cho rằng ông đã bỏ trốn để tham gia một nhóm huyền bí nào đó, từ bỏ cuộc sống cũ của mình. Một ý tưởng khác là ông đã tiến hành các thí nghiệm bí ẩn cho chính phủ và bị cô lập vì lý do bí mật. Ảnh: The book of Jacob Một giả thuyết đáng chú ý là vợ ông, Teresa, có liên quan đến vụ này, có thể là do ghen tuông hoặc được thuê để khiến ông biến khỏi Trái đất. Cơ sở của nghi vấn này dựa vào việc chính Teresa cũng biến mất đúng một năm sau khi Grinberg mất tích. Ảnh: The book of Jacob Ngoài ra, còn có những giả thuyết kỳ lạ hơn, như ông bị người ngoài hành tinh bắt cóc, hoặc đã sử dụng sức mạnh tâm trí để rời khỏi Trái đất và du hành khắp thiên hà, hay chỉ đơn giản tìm ra cách thoát khỏi thực tại này, chuyển đến một chiều không gian khác. Ảnh: The book of Jacob Không có thi thể nào nghi ngờ là của ông được tìm thấy cho đến ngày nay, do đó nhiều người tin rằng, Grinberg vẫn còn sống và vì lý do nào đó đang lẩn tránh xã hội. Có thể ông đã tìm ra một số bí mật của vũ trụ mà loài người chưa sẵn sàng. Xem xét cuộc sống khá bí ẩn cùng những ý tưởng quái lạ của Grinberg, sự biến mất của ông đã gợi ra nhiều giả thuyết, nhưng không giả thuyết nào có cơ sở vững chắc. Ảnh: Mind on Univer

