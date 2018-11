Nhà có con giáp này cả đời cũng không thể thoát giàu

1983 (Quý Hợi): Bất kể là nam hay nữ, chỉ cần sinh vào năm 1983 (Quý Hợi) thì xác định cuộc sống chỉ toàn vinh hoa phú quý. Trời sinh những người này thông minh, lanh lợi và tài giỏi. Có những người từ nhỏ đã gặt hái được nhiều thành tựu trong học tập cũng như trong cuộc sống.



Mặc dù xuất phát từ những hoàn cảnh khác nhau, nhưng nhìn chung những người sinh năm 1983 đều sung sướng và có cuộc sống đầy đủ viên mãn vào giai đoạn trung niên. Đặc biệt đối với những người phụ nữ sinh vào năm này, nếu không lấy được chồng giàu thì cũng lấy được người yêu thương mình hết mực.



Không những thế, con giáp này còn có khả năng tự tạo dựng cuộc sống giàu có bằng chính năng lực mà không cần dựa dẫm vào ai. Tử vi học có nói, về hậu vận, những người sinh năm Quý Hợi sẽ sống trong nhung lụa, muốn gì có đó, cả nhà an yên hưng thịnh đến cuối đời.

1993 (Qúy Dậu): Trời sinh tuổi Dậu vốn là con giáp mang phúc phần may mắn của thượng đế, vì vậy cuộc sống dù khó khăn, thử thách thế nào, tuổi Dậu cũng sẽ được ơn trên chiếu cố, sẽ vượt qua mọi thứ một cách dễ dàng.



Tuổi Dậu là những người chăm chỉ, siêng năng, luôn nhìn sự việc bằng ánh mắt lạc quan, tích cực, nhờ vậy mà họ có khả năng hoa dữ thành lành. Tử vi học có nói, tuổi Dậu dù không lớn lên trong gia đình đầy đủ sung túc, nhưng họ có khả năng làm giàu cho chính bản thân mình, không những vậy những người thân xung quanh cũng được hưởng lây những phúc phần may mắn ấy.



Vì vậy, nhà nào có tuổi Dậu thì chẳng lo nghèo khổ, trong 5 năm tới, gia đạo bình an phát tài, từng người trong gia đình đều gặt hái được thành công trong sự nghiệp. Sau 10 năm gia đình chỉ việc an nhàn hưởng phước trời ban.

1986 (Bính Dần): Trời sinh những người sinh năm Bính Dần đã có số mệnh phú quý từ nhỏ. Đa số họ đều sinh ra trong gia đình giàu có, sung túc có của ăn của để, được thượng đế và tổ tiên bảo vệ che chở, làm gì cũng may mắn và như ý. Bản tính của những người tuổi Bính Dần luôn có tham vọng trong cuộc sống, muốn tự mình làm mọi thứ mà không cần dựa dẫm vào bất cứ ai.



So với nam Bính Dần, thì nữ Bính Dần có quyền lực và có tiếng nói hơn. Trong cuộc sống, những người sinh vào năm này thường có tài lãnh đạo, có số kinh doanh và luôn biết nắm bắt đúng thời cơ để làm giàu.



Trong tương lai, gia đình nào có người sinh vào năm Bính Dần thì xác định cả nhà thịnh vượng an yên, họ không những đem lộc về cho bản thân mà còn giúp những người trong gia đình phát tài. Cuộc sống của những người tuổi Bính Dần vào thời hậu vận tương đối viên mãn, sung túc, muốn gì có đó, tình cảm gia đình cũng khắng khít bền vững. (Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo).

