Ngưỡng mộ top con giáp thăng chức tăng lương vèo vèo năm 2019

Tuổi Dậu: Người tuổi Dậu bước qua hai năm “Phạm Thái Tuế”, vận thế vô cùng trắc trở nhưng bước vào năm Kỷ Hợi 2019, vận may lại liên tiếp đến với con giáp này. Do Thái tuế năm Kỷ Hợi và Tuế can tạo thành cục diện “sát quan bội ấn” cũng có nghĩa là người tuổi Dậu được quý nhân trợ giúp, đặc biệt là trong công việc. Vào tháng 6,7 năm 2019, con giáp này sẽ được cấp trên trọng dụng và tạo cho cơ hội để thể hiện tài năng và khẳng định vị thế của mình trong công việc. Với tính cách không sợ khó, không sợ khổ, con giáp này sẽ tạo được bước tiến lớn trong sự nghiệp và việc tăng chức, tăng lương đương nhiên sẽ xảy ra. Tuổi Tuất: Người tuổi Tuất cởi mở, thích giúp đỡ mọi người và là người trọng nghĩa khí. Nếu có người cần giúp đỡ, sẽ dốc sức dốc lòng hỗ trợ. Con giáp này có lòng tự tôn rất cao, nên trong bất cứ lĩnh vực gì cũng đều muốn làm tốt nhất, thể hiện xuất sắc nhất. Năm 2019, do có hai cát tinh “Thiên Khôi” và “Thiên Hỉ” xuất hiện trong cung mệnh nên được hưởng lộc về tài vận và sự nghiệp. Người tuổi Tuất làm công ăn lương sẽ có cơ hội được đề bạt lên vị trí công việc mới với mức thu nhập cao hơn hiện tại rất nhiều lần. Tuổi Mùi: Người tuổi Mùi bước vào năm 2019, do có cát tinh “Tam Đài” và “Tương Tinh” phù hộ nên các cơ hội may mắn sẽ liên tiếp rơi trúng đầu con giáp này. Ngoài ra do bước vào cục diện “Tam Hợp Quý Nhân” nên quan vận hanh thông, sự nghiệp phất lên nhanh chóng, dường như không có trở ngại gì cản trở sự thăng tiến của con giáp này. Tuổi Thìn: Năm 2019, người tuổi Thìn là con giáp bẩm sinh đã mang khí chất lãnh đạo. Năm 2019, sự nghiệp con giáp này có sự bùng nổ mạnh mẽ. Do có cát tinh “Nguyệt Đức” nhập mệnh và quý nhân trợ giúp, nên nếu là người làm công ăn lương sẽ được thăng chức và tăng lương, tăng thưởng, còn những người tự kinh doanh, buôn bán sẽ có được những cơ hội giao thương to lớn và tài lộ không ngừng mở rộng. Tuổi Dần: Năm 2019, vận thế của người tuổi Dần dần trở nên ổn định và có khởi sắc đặc biệt là về công việc. Do Hợi Dần tạo thành cục diện “lục hợp”, và theo ngũ hành Dần là Dần mộc, Hợi là Hợi Thủy nên Hợi Thủy sinh Mộc Dần tạo nên quan hệ tương sinh. Chính vì thế năm Kỷ Hợi, người tuổi Dần vì biểu hiện xuất sắc trong công viêc mà được cấp trên trọng dụng, cất nhắc lên vị trí công việc với quyền lực cao hơn và thu nhập lớn hơn. (Bài viết chỉ mang tính tham khảo, cung cấp nội dung trắc nghiệm vui cho bạn đọc).

