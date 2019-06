Người xưa sử dụng voi làm "vũ khí sống" điêu luyện thế nào?

Lịch sử chiến tranh ghi nhận con người sử dụng nhiều loại động vật vào các mục đích khác nhau nhằm giành chiến thắng. Trong số này có việc người xưa sử dụng voi chiến làm vũ khí sống. Một số quốc gia, đế chế trải dài từ Nam Á đến Ba Tư được ghi nhận sử dụng voi chiến làm vũ khí sống. Những con voi to lớn, mạnh mẽ và thông minh được huấn luyện trở thành "vũ khí sống" trên chiến trường. Voi cũng được làm quen với mùi máu cũng như âm thanh lớn trên chiến trường để chúng không hoảng sợ, bỏ chạy khi làm "nhiệm vụ". Thêm nữa, voi được huấn luyện dùng cơ thể to lớn để giày xéo, giẫm đạp quân địch một cách hung dữ, tàn khốc khi nhân lệnh từ người chỉ huy. Theo đó, quân đội của một số đế chế biên chế từ vài chục cho đến hàng trăm con voi vào lực lượng. Trong số này, đáng chú ý là quân đội Ba Tư có đội voi chiến gồm khoảng 3.000 con. Nhờ sở hữu những con voi chiến hung dữ, quân đội Ba Tư sẽ có thêm lợi thế trên chiến trường. Quả thật, những con voi to lớn khi xuất hiện trên chiến trường đã khiến quân địch hoảng sợ phần nào. Không chỉ chiến đấu trên chiến trường làm tiêu hao sinh lực địch, những con voi được người xưa sử dụng để vận chuyển vũ khí, trang thiết bị quân sự hay thậm chí là lương thực ra tiền tuyến. Video: Ngang nhiên buôn bán kỷ vật chiến tranh (nguồn: VTC16).

