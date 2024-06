Người xưa dặn, 3 việc khi nghèo đừng quản, trắng tay đừng nói 3 câu

Đừng nói lời tức giận. Con người khác với động vật ở chỗ là con người biết kiểm soát cảm xúc của mình. Một câu nói rằng: Người có thể nhẫn chịu được những điều mà người khác không nhẫn được, tương lai mới là người đại căn khí. Cuộc sống thì không phải chuyện gì cũng như ý của chúng ta, cho nên có những lúc chúng ta sẽ cắt gắt, giận dữ. Nhưng thật không khôn ngoan nếu như bạn trút cơn giận của mình lên người khác. Người hay nổi giận thường nhanh mồm nhanh miệng, dễ làm người khác mất lòng, cũng dễ bị người khác đùa giỡn lại.

Đừng nói lời phóng đại. Ai cũng có những ưu điểm, nhưng phóng đại khả năng của bản thân thì là chuyện không nên. Những người như vậy vô cùng bất an và lúc nào chỉ muốn được người khác công nhận. Nhưng thực tế, nhưng người hay nói phóng đại, qua thời gian thì mọi người sẽ nghĩ rằng người này giả tạo và chẳng muốn kết giao. Những người nói như những chú hề nhảy múa, họ chỉ giống như mua vui cho người khác mà thôi. Hơn nữa, những người thích “nổ lớn” thường là người kém cỏi, còn những người thực sự có năng lực thường rất khiêm tốn. Đừng nói những lời tiêu cực. Cuộc sống này lúc nào có những thăng trầm và phải đối mặt với những khó khăn, nếu bạn đổ lỗi cho người khác và không muốn đứng dậy thì bạn sẽ không bao giờ thoát ra khỏi tình trạng khó khăn được. Lúc này bạn cần tự ngẫm lại xem bản thân mình tại sao lại thất bại, để từ đó có thể đúc kết kinh nghiệm và làm lại từ đầu. Thất bại là mẹ thành công, thất bại chẳng có gì ghê gớm cả, điều kinh khủng nhất là chính bạn làm mất đi dũng khí làm lại ngay từ đầu mà thôi. Những người suốt ngày than thở thì tự nhiên sẽ tránh xa vận may. Những người như thế này chẳng ai muốn tương tác với họ cả. Với những người ăn nói dịu dàng, dễ nghe thì lại càng khiến người nghe thấy ấm áp và hạnh phúc hơn. Người xưa có câu: Chỉ lo quét dọn ở cửa trước, còn sương giá trên gạch không cần bận tâm. Khi người ta xuống tinh thần, ngoài việc không được nói nhảm, còn phải chú ý đến việc đừng quản 3 chuyện này



1. Không nên đàm chuyện người khác. Đừng mong chờ người khác rộng lượng nếu không biết nỗi khổ của người khác. Nếu gặp phải tranh chấp của người khác, bạn không ở trong đó thì không thể hiểu được tâm tư của người khác. Nếu ngay từ đầu bạn không biết sự thật về những việc không liên quan đến mình, nếu bạn tham gia vào và đưa ra các giả định sẽ càng gây ra nhiều rắc rối hơn.



2. Không nên tự gánh trách nhiệm. Khi chúng ta nghèo, chúng ta nên thận trọng hơn. Bạn làm gì thì cũng phải phù hợp với khả năng của mình và có trách nhiệm với vấn đề đó. Hãy suy nghĩ chín chắn cũng như cân nhắc hậu quả.



3. Đừng làm những việc mà bản thân không chắc chắn. Người xưa có câu: ''Tính nhiều thì thắng, tính ít không thắng, đó mới là bất khả chiến bại”. “Tính” ở đây là nói đến tỷ lệ thắng thua, chủ yếu ám chỉ một chiến thắng chắc chắn. Tỷ lệ cược càng lớn thì khả năng chiến thắng của bạn càng lớn.

Đừng nói lời tức giận. Con người khác với động vật ở chỗ là con người biết kiểm soát cảm xúc của mình. Một câu nói rằng: Người có thể nhẫn chịu được những điều mà người khác không nhẫn được, tương lai mới là người đại căn khí. Cuộc sống thì không phải chuyện gì cũng như ý của chúng ta, cho nên có những lúc chúng ta sẽ cắt gắt, giận dữ. Nhưng thật không khôn ngoan nếu như bạn trút cơn giận của mình lên người khác. Người hay nổi giận thường nhanh mồm nhanh miệng, dễ làm người khác mất lòng, cũng dễ bị người khác đùa giỡn lại.

Đừng nói lời phóng đại. Ai cũng có những ưu điểm, nhưng phóng đại khả năng của bản thân thì là chuyện không nên. Những người như vậy vô cùng bất an và lúc nào chỉ muốn được người khác công nhận. Nhưng thực tế, nhưng người hay nói phóng đại, qua thời gian thì mọi người sẽ nghĩ rằng người này giả tạo và chẳng muốn kết giao. Những người nói như những chú hề nhảy múa, họ chỉ giống như mua vui cho người khác mà thôi. Hơn nữa, những người thích “nổ lớn” thường là người kém cỏi, còn những người thực sự có năng lực thường rất khiêm tốn. Đừng nói những lời tiêu cực. Cuộc sống này lúc nào có những thăng trầm và phải đối mặt với những khó khăn, nếu bạn đổ lỗi cho người khác và không muốn đứng dậy thì bạn sẽ không bao giờ thoát ra khỏi tình trạng khó khăn được. Lúc này bạn cần tự ngẫm lại xem bản thân mình tại sao lại thất bại, để từ đó có thể đúc kết kinh nghiệm và làm lại từ đầu. Thất bại là mẹ thành công, thất bại chẳng có gì ghê gớm cả, điều kinh khủng nhất là chính bạn làm mất đi dũng khí làm lại ngay từ đầu mà thôi. Những người suốt ngày than thở thì tự nhiên sẽ tránh xa vận may. Những người như thế này chẳng ai muốn tương tác với họ cả. Với những người ăn nói dịu dàng, dễ nghe thì lại càng khiến người nghe thấy ấm áp và hạnh phúc hơn. Người xưa có câu: Chỉ lo quét dọn ở cửa trước, còn sương giá trên gạch không cần bận tâm. Khi người ta xuống tinh thần, ngoài việc không được nói nhảm, còn phải chú ý đến việc đừng quản 3 chuyện này



1. Không nên đàm chuyện người khác. Đừng mong chờ người khác rộng lượng nếu không biết nỗi khổ của người khác. Nếu gặp phải tranh chấp của người khác, bạn không ở trong đó thì không thể hiểu được tâm tư của người khác. Nếu ngay từ đầu bạn không biết sự thật về những việc không liên quan đến mình, nếu bạn tham gia vào và đưa ra các giả định sẽ càng gây ra nhiều rắc rối hơn.



2. Không nên tự gánh trách nhiệm. Khi chúng ta nghèo, chúng ta nên thận trọng hơn. Bạn làm gì thì cũng phải phù hợp với khả năng của mình và có trách nhiệm với vấn đề đó. Hãy suy nghĩ chín chắn cũng như cân nhắc hậu quả.



3. Đừng làm những việc mà bản thân không chắc chắn. Người xưa có câu: ''Tính nhiều thì thắng, tính ít không thắng, đó mới là bất khả chiến bại”. “Tính” ở đây là nói đến tỷ lệ thắng thua, chủ yếu ám chỉ một chiến thắng chắc chắn. Tỷ lệ cược càng lớn thì khả năng chiến thắng của bạn càng lớn.