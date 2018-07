Người Ai Cập cổ đại dùng động vật nào để bắt giữ tội phạm?

Tương tự như ngày nay, cảnh sát ở Ai Cập cổ đại có nhiệm vụ đảm bảo, duy trì an ninh trật tự xã hội. Lực lượng cảnh sát sẽ thực hiện nhiệm vụ bảo vệ, tuần tra tại các ngôi đền, nhà ở của các thành viên hoàng gia, quý tộc... Đồng hành cùng cảnh sát Ai Cập thời cổ đại là những chú chó, khỉ được huấn luyện để bắt giữ tội phạm. Những con vật này sẽ đi tuần tra cùng với cảnh sát tại các khu vực được cấp trên phân công. Chó và khỉ cũng được huấn luyện nghe lời chủ sẵn sàng hành động khi được lệnh tấn công. Khi cảnh sát Ai Cập phát hiện tội phạm và thực hiện truy bắt thì những con chó, khỉ sẽ được thả dây xích và xông lên tấn công đối tượng. Những con vật này thường cắn vào chân của tội phạm nhằm ngăn chặn đối tượng bỏ trốn. Kế đến, chúng sẽ canh giữ tội phạm và chờ cho đến khi cảnh sát đến nơi để áp giải đối tượng về nơi giam giữ. Theo đó, những con chó và khỉ hỗ trợ đắc lực cho cảnh sát trong việc tuần tra, đảm bảo an ninh, trật tự xã hội. Mời quý độc giả xem video: Bí ẩn rùng rợn nghĩa địa cổ Ai Cập (nguồn: VTC Now)

