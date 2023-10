Ngoài Vòm Sắt, Israel sở hữu “cực phẩm” công nghệ nào khiến TG kinh ngạc?

Israel được mệnh danh là “quốc gia khởi nghiệp” vì có số lượng công ty khởi nghiệp tính theo đầu người nhiều nhất thế giới, khoảng 1 công ty khởi nghiệp trên 1.400 người. Theo ước tính, trong 1 năm, các công ty này đã huy động được hơn 5 tỷ USD vốn đầu tư mạo hiểm. Nhiều sáng chế công nghệ cực tối tân đã được "trình làng" và nhận được đánh giá cao. Nổi tiếng trong số này là hệ thống phòng thủ tên lửa Vòm Sắt (Iron Dome) do Hệ thống Phòng thủ Tiên tiến Rafael và Công nghiệp Hàng không Vũ trụ Israel nghiên cứu, phát triển. Sáng chế này có khả năng phát hiện tên lửa tầm ngắn và súng cối đang lao tới; đánh giá mối đe dọa và điều động tên lửa tốc độ cao để đánh chặn, tiêu diệt bất cứ thứ gì được xác định là nguy hiểm. Ứng dụng dẫn đường thời gian thực Waze là phát minh quan trọng của Israel. Năm 2006, các doanh nhân: Ehud Shabtai, Amir Shinar và Uri Levine đã phát triển cơ sở dữ liệu kỹ thuật số phi thương mại để giúp các tài xế rút ngắn thời gian di chuyển tại Israel. Hiện khoảng 140 triệu người trên thế giới sử dụng ứng dụng Waze.Công nghệ lái xe an toàn Mobileye nổi tiếng của Israel được nhiều người tin dùng, có thể giúp cảnh báo tài xế khi xe đang di chuyển quá gần một xe khác. Ông Simcha Blass và con trai Yeshayana Blass đã phát minh ra hệ thống tưới nhỏ giọt Netafim giúp tạo ra sự thay đổi lớn trong lĩnh vực nông nghiệp. Kỹ sư người Israel Gavrial Iddan và bác sĩ tiêu hóa người Israel Eitan Scapa đã sáng chế ra camera siêu nhỏ có hình dáng của một viên thuốc con nhộng. Camera này có khả năng chụp ảnh ruột của bệnh nhân và phát hiện các dấu vết sớm của bệnh ung thư nếu có. Ứng dụng tin nhắn tức thời ICQ (viết tắt của "I seek you") được các chuyên gia tại công ty Mirabilis phát triển vào năm 1996. Đây là một công ty do Arik Vardi, Yair Goldfinger, Sefi Vigiser và Amnon Amir thành lập. Năm 1998, ICQ được nhà cung cấp dịch vụ trực tuyến của Mỹ (AOL) mua lại. Ổ đĩa flash USB là "đứa con tinh thần" của nhà phát minh, doanh nhân người Isreal Dov Moran và Aryeh Mergi. Phát minh của họ đã tạo ra thay đổi lớn trong lĩnh vực công nghệ. Thiết bị phát hiện ung thư SniffPhone là sáng chế của kỹ sư hóa học người Israel Hossam Haick thuộc Viện công nghệ Technion (Israel) và Giáo sư Nir Peled của Đại học Tel Aviv. Với thiết kế nhỏ gọn, sáng chế này có chức năng đo hơi thở để chẩn đoán sớm bệnh ung thư, bao gồm ung thư dạ dày và phổi. Mời độc giả xem video: Gặp gỡ Người Việt sáng chế chiếc khẩu trang đầu tiên chống lại 99% virus Sars-CoV-2. Nguồn: VTV24.

