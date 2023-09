Nghĩ trăm phương ngàn kế che giấu, sao mộ Tư Mã Ý vẫn bị lộ?

Tư Mã Ý (179 - 251), tự Trọng Đạt, là nhà chính trị, quân sự, mưu sĩ tài năng của nhà Tào Ngụy thời Tam quốc. Sinh thời, ông đảm nhận nhiều chức vụ quan trọng trong triều đình như Thái phó, Thái úy, Đại Tướng quân… Tư Mã Ý được đánh giá là người rất thông minh, khôn khéo và giỏi mưu lược. Đặc biệt, ông biết ẩn nhẫn, chờ thời cơ, giúp con cháu xây dựng nền móng vững chắc để sau này lật đổ nhà Ngụy, lập nên nhà Tây Tấn. Vào năm 251, Tư Mã Ý qua đời, hưởng thọ 72 tuổi. Tương truyền, trước khi trút hơi thở cuối cùng, ông đã dặn dò con cháu chuyện hậu sự. Tư Mã Ý dặn con cháu 3 việc gồm: không được phép lập bia ở trước phần mộ, không được phép trồng cây xung quanh mộ địa và tuyệt đối không được chôn theo bất kỳ tài sản nào. Không những vậy, vào ngày đưa tang, gia đình Tư Mã Ý đã chuẩn bị một loạt quan tài giả đi cùng với quan tài thật rồi đi theo các hướng khác nhau để chôn cất. Thậm chí, dân gian còn đồn đại rằng, những người khiêng quan tài giả và thật đều bị ép uống thuốc độc sau khi hoàn thành việc chôn cất. Thông qua những việc trên, gia đình Tư Mã Ý không muốn bất cứ ai, bao gồm cả kẻ thù tìm thấy mộ phần của ông để phá hoại mộ cổ, hủy hoại di hài hay đánh cắp đồ tùy táng. Bất chấp những nỗ lực che giấu vị trí ngôi mộ của Tư Mã Ý, không ít người đã đi tìm ra nơi an nghỉ của ông. Vào những năm 1980, ngôi mộ của Tư Mã Ý được tìm thấy ở một ngọn núi thuộc Thủ Dương, Hà Nam (Trung Quốc) ngày nay. Người tìm ra nơi an nghỉ an thu của Tư Mã Ý là một lão nông. Khi đang làm việc trên mảnh ruộng của gia đình, ông vô tình đào được tấm bia đá. Phía dưới tấm bia chính là mộ của Tư Mã Ý. Mời độc giả xem video: Mê mẩn khu phố ở Trung Quốc ngập tràn thú nhồi bông gấu trúc.

