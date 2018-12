Nghi án cực sốc chuyện "Nữ hoàng Trinh tiết" cả đời không kết hôn

Nữ hoàng Elizabeth I của Anh là một trong những nhân vật nổi tiếng nhất Hoàng gia Anh. Bà còn được biết đến với biệt danh "Nữ hoàng Trinh tiết" khi cả đời không kết hôn. Suốt nhiều thập kỷ qua, các chuyên gia, học giả tranh luận gay gắt vì sao Nữ hoàng Elizabeth I lại nhất quyết không kết hôn. Một trong những lý do được người ta đưa ra là giả thuyết Nữ hoàng Elizabeth I thực chất là một người đàn ông. Sở dĩ người ta đưa ra giả thuyết này là vì trước khi trở thành Nữ hoàng Anh, công chúa Elizabeth được vua Henry VIII gửi tới sống ở ngôi làng Cotswold khi London bùng phát dịch bệnh nguy hiểm. Theo giả thuyết này, Elizabeth I đã qua đời từ lúc còn nhỏ do cơ thể vốn đã ốm yếu. Khi ấy, những người hầu cận công chúa Elizabeth I lo sợ nhà vua Henry VIII sẽ nổi trận lôi đình khi biết người con gái mà ông đặt nhiều kỳ vọng qua đời. Do vậy, họ quyết định che giấu sự thật. Họ tìm một bé gái trạc tuổi, có dung mạo gần giống với Elizabeth I để làm thế thân của công chúa đã mất. Tuy nhiên, những người hầu không tìm thấy đứa bé gái nào phù hợp nên đã hóa trang cho cậu bé có tên Neville thành công chúa Elizabeth I. Vua Henry VIII ít khi gặp con gái cộng thêm công chúa đang tuổi lớn nên có nhiều sự thay đổi về ngoại hình. Chính vì vậy, nhà vua Henry VIII và mọi người sẽ không nhận ra có người đóng giả công chúa Elizabeth I. Sau khi dịch bệnh được khống chế, công chúa Elizabeth I được đón về London và không bị ai phát giác bí mật. Cho đến nay, giả thuyết Nữ hoàng Elizabeth I là nam giới vẫn chưa được chứng minh bằng những chứng cứ xác thực. Do vậy, vì sao Nữ hoàng Elizabeth I cả đời không kết hôn là câu hỏi lớn đối với công chúng. Mời độc giả xem video: Nữ hoàng Anh: "Hoàng tử bé đem lại hy vọng mới (nguồn: VTC14)

Nữ hoàng Elizabeth I của Anh là một trong những nhân vật nổi tiếng nhất Hoàng gia Anh. Bà còn được biết đến với biệt danh "Nữ hoàng Trinh tiết" khi cả đời không kết hôn. Suốt nhiều thập kỷ qua, các chuyên gia, học giả tranh luận gay gắt vì sao Nữ hoàng Elizabeth I lại nhất quyết không kết hôn. Một trong những lý do được người ta đưa ra là giả thuyết Nữ hoàng Elizabeth I thực chất là một người đàn ông. Sở dĩ người ta đưa ra giả thuyết này là vì trước khi trở thành Nữ hoàng Anh, công chúa Elizabeth được vua Henry VIII gửi tới sống ở ngôi làng Cotswold khi London bùng phát dịch bệnh nguy hiểm. Theo giả thuyết này, Elizabeth I đã qua đời từ lúc còn nhỏ do cơ thể vốn đã ốm yếu. Khi ấy, những người hầu cận công chúa Elizabeth I lo sợ nhà vua Henry VIII sẽ nổi trận lôi đình khi biết người con gái mà ông đặt nhiều kỳ vọng qua đời. Do vậy, họ quyết định che giấu sự thật. Họ tìm một bé gái trạc tuổi, có dung mạo gần giống với Elizabeth I để làm thế thân của công chúa đã mất. Tuy nhiên, những người hầu không tìm thấy đứa bé gái nào phù hợp nên đã hóa trang cho cậu bé có tên Neville thành công chúa Elizabeth I. Vua Henry VIII ít khi gặp con gái cộng thêm công chúa đang tuổi lớn nên có nhiều sự thay đổi về ngoại hình. Chính vì vậy, nhà vua Henry VIII và mọi người sẽ không nhận ra có người đóng giả công chúa Elizabeth I. Sau khi dịch bệnh được khống chế, công chúa Elizabeth I được đón về London và không bị ai phát giác bí mật. Cho đến nay, giả thuyết Nữ hoàng Elizabeth I là nam giới vẫn chưa được chứng minh bằng những chứng cứ xác thực. Do vậy, vì sao Nữ hoàng Elizabeth I cả đời không kết hôn là câu hỏi lớn đối với công chúng. Mời độc giả xem video: Nữ hoàng Anh: "Hoàng tử bé đem lại hy vọng mới (nguồn: VTC14)