Ngắm những ngôi chùa nổi tiếng Việt Nam cách đây một thế kỷ

Chùa Một Cột ở Hà Nội năm 1898. Có lịch sử hình thành từ thời nhà Lý, chùa còn có tên khác là Diên Hựu tự hoặc Liên Hoa Đài, là một ngôi chùa có kiến trúc độc đáo bậc nhất Việt Nam. Chùa Báo Ân ở Hà Nội cuối thế kỷ 19. Tồn tại từ năm 1842-1888, đây là một ngôi chùa yểu mệnh, nằm ở vị trí ngày nay là Bưu điện Hà Nội bên bờ hồ Hoàn Kiếm. Dấu tích duy nhất còn sót lại đến ngày nay của chùa Báo Ân là tháp Hòa Phong. Cổng đền Quán Thánh ở Hà Nội xưa. Đền Quán Thánh còn gọi là Trấn Vũ Quán, có từ đời Lý, thờ Huyền Thiên Trấn Vũ, là một trong bốn vị thần được lập đền thờ để trấn giữ bốn cửa ngõ thành Thăng Long khi xưa. Toàn cảnh đền Ngọc Sơn ở Hà Nội thời thuộc địa. Đền Ngọc Sơn lịch sử hình thành từ thời Lý, được xây lại vào thế kỷ 19, là ngôi đền nổi tiếng bậc nhất Hà Nội. Cổng đền Hùng, Phú Thọ thập niên 1920. Đền Hùng là tên gọi khái quát của quần thể đền chùa thờ phụng các Vua Hùng và tôn thất của nhà vua trên núi Nghĩa Lĩnh, gắn với ngày Giỗ Tổ Hùng Vương. Đền Kiếp Bạc, huyện Chí Linh, Hải Dương năm 1910. Đền Kiếp Bạc nơi thờ phụng Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn, là di tích quan trọng thuộc quần thể di tích - danh thắng Côn Sơn - Kiếp Bạc. Chùa Thiên Mụ ở Huế đầu thế kỷ 20. Chính thức khởi lập năm 1601, đời chúa Tiên Nguyễn Hoàng - vị chúa Nguyễn đầu tiên ở Đàng Trong, được coi là một biểu tượng của Cố đô Huế. Công trình nổi bật của chùa là tháp Phước Duyên. Chùa Cầu ở Hội An năm 1918. Đây là cây cầu cổ trong khu đô thị cổ Hội An, tỉnh Quảng Nam, còn có tên gọi Cầu Nhật Bản hay Lai Viễn Kiều. Giữa cầu có một gian thờ Bắc Đế Trấn Võ nền cầu được gọi là Chùa Cầu. Chùa Khải Tường ở Sài Gòn năm 1866. Chùa Khải Tường là một trong những ngôi chùa đầu tiên được xây dựng ở Sài Gòn, cũng được biết đến như nơi sinh của vua Minh Mạng. Chùa đã bị phá hủy dưới thời Pháp thuộc, vị trí ngày nay là Bảo tàng Chứng tích Chiến tranh. Chùa Bà Thiên Hậu ở chợ Lớn khoảng một thế kỷ trước. Chùa còn được gọi Tuệ Thành Hội quán, là một trong những nơi thờ tự cổ nhất và có kiến trúc đẹp nhất của người Hoa ở đất Sài Gòn - Chợ Lớn. Chùa Ngọc Hoàng ở Sài Gòn năm 1904. Chùa vốn là điện thờ Ngọc Hoàng Thượng đế do một nhà tu hành người Quảng Đông, Trung Quốc sáng lập. Ngày nay chùa Ngọc Hoàng là một trong những ngôi chùa đông khách ghé thăm nhất TP HCM. Mời quý độc giả xem video: Sơ lược lịch sử Việt Nam giai đoạn 1858 - 1954.

Chùa Một Cột ở Hà Nội năm 1898. Có lịch sử hình thành từ thời nhà Lý, chùa còn có tên khác là Diên Hựu tự hoặc Liên Hoa Đài, là một ngôi chùa có kiến trúc độc đáo bậc nhất Việt Nam. Chùa Báo Ân ở Hà Nội cuối thế kỷ 19. Tồn tại từ năm 1842-1888, đây là một ngôi chùa yểu mệnh, nằm ở vị trí ngày nay là Bưu điện Hà Nội bên bờ hồ Hoàn Kiếm. Dấu tích duy nhất còn sót lại đến ngày nay của chùa Báo Ân là tháp Hòa Phong. Cổng đền Quán Thánh ở Hà Nội xưa. Đền Quán Thánh còn gọi là Trấn Vũ Quán, có từ đời Lý, thờ Huyền Thiên Trấn Vũ, là một trong bốn vị thần được lập đền thờ để trấn giữ bốn cửa ngõ thành Thăng Long khi xưa. Toàn cảnh đền Ngọc Sơn ở Hà Nội thời thuộc địa. Đền Ngọc Sơn lịch sử hình thành từ thời Lý, được xây lại vào thế kỷ 19, là ngôi đền nổi tiếng bậc nhất Hà Nội. Cổng đền Hùng, Phú Thọ thập niên 1920. Đền Hùng là tên gọi khái quát của quần thể đền chùa thờ phụng các Vua Hùng và tôn thất của nhà vua trên núi Nghĩa Lĩnh, gắn với ngày Giỗ Tổ Hùng Vương. Đền Kiếp Bạc, huyện Chí Linh, Hải Dương năm 1910. Đền Kiếp Bạc nơi thờ phụng Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn, là di tích quan trọng thuộc quần thể di tích - danh thắng Côn Sơn - Kiếp Bạc. Chùa Thiên Mụ ở Huế đầu thế kỷ 20. Chính thức khởi lập năm 1601, đời chúa Tiên Nguyễn Hoàng - vị chúa Nguyễn đầu tiên ở Đàng Trong, được coi là một biểu tượng của Cố đô Huế. Công trình nổi bật của chùa là tháp Phước Duyên. Chùa Cầu ở Hội An năm 1918. Đây là cây cầu cổ trong khu đô thị cổ Hội An, tỉnh Quảng Nam, còn có tên gọi Cầu Nhật Bản hay Lai Viễn Kiều. Giữa cầu có một gian thờ Bắc Đế Trấn Võ nền cầu được gọi là Chùa Cầu. Chùa Khải Tường ở Sài Gòn năm 1866. Chùa Khải Tường là một trong những ngôi chùa đầu tiên được xây dựng ở Sài Gòn, cũng được biết đến như nơi sinh của vua Minh Mạng. Chùa đã bị phá hủy dưới thời Pháp thuộc, vị trí ngày nay là Bảo tàng Chứng tích Chiến tranh. Chùa Bà Thiên Hậu ở chợ Lớn khoảng một thế kỷ trước. Chùa còn được gọi Tuệ Thành Hội quán, là một trong những nơi thờ tự cổ nhất và có kiến trúc đẹp nhất của người Hoa ở đất Sài Gòn - Chợ Lớn. Chùa Ngọc Hoàng ở Sài Gòn năm 1904. Chùa vốn là điện thờ Ngọc Hoàng Thượng đế do một nhà tu hành người Quảng Đông, Trung Quốc sáng lập. Ngày nay chùa Ngọc Hoàng là một trong những ngôi chùa đông khách ghé thăm nhất TP HCM. Mời quý độc giả xem video: Sơ lược lịch sử Việt Nam giai đoạn 1858 - 1954.