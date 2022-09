Nằm mơ vẹt gãy cánh: Điềm báo gì khiến Võ Tắc Thiên đỏ mặt?

Ở Trung Quốc thời phong kiến, Võ Tắc Thiên là một trong những người phụ nữ quyền lực và có ảnh hưởng lớn nhất. Bà là nữ hoàng đế đầu tiên và cũng là duy nhất trong lịch sử Trung Quốc. Theo đó, Võ Tắc Thiên "hô mưa gọi gió" trong 15 năm làm hoàng đế. Trong cuộc đời Võ Tắc Thiên, một sự việc kỳ lạ xảy ra. Tương truyền, vào một đêm, Võ hậu nằm mơ thấy một con vẹt bị gãy cánh. Sau khi tỉnh dậy, bà không biết giấc mơ đó điềm báo điều gì. Lo lắng đó có thể là giấc mơ tiên tri về một sự kiện tồi tệ sắp xảy ra, Võ Tắc Thiên nói chuyện này cho các quần thần trong một buổi chiều. Bà hy vọng sẽ có người giải mã giấc mơ kỳ lạ ấy có ý nghĩa gì. Trong khi nhiều văn võ bá quan không thể đưa ra lời giải, Địch Nhân Kiệt bình tĩnh đứng ra lý giải nội dung trong giấc mơ của Võ Tắc Thiên. Theo lý giải của Địch Nhân Kiệt, bộ thủ bên trái của tổng thể chữ "vẹt" là chữ "võ". Đôi cánh bị gãy của con vẹt tượng trưng cho 2 người con trai của Võ Tắc Thiên. Nếu Võ Tắc Thiên coi trọng, quan tâm, yêu thương và dìu dắt 2 con trai thì triều đại mà bà trị vị sẽ không ngừng phát triển thịnh vượng, dân chúng ấm no. Sau khi nghe Địch Nhân Kiệt "giải mộng" và cảm thấy hợp lý, Võ Tắc Thiên đỏ mặt hổ thẹn vì bản thân không phải là một người mẹ tốt đối với các con trai. Về sau, Võ Tắc Thiên quan tâm nhiều hơn đến người con trai Lý Hiển. Sự việc này khiến danh tiếng của Địch Nhân Kiệt ngày càng lớn hơn. Địch Nhân Kiệt từng bước trở thành một trong những đại thần được Võ Tắc Thiên tin tưởng, trọng dụng. Không chỉ là viên quan thanh liêm, có tài, Địch Nhân Kiệt còn khéo léo nhiều lần can gián Võ Tắc Thiên nhằm giúp vương triều hưng thịnh. Võ Tắc Thiên xem Địch Nhân Kiệt là nhân tài. Thông qua những can gián của viên quan này, Võ hậu nhân ra sai lầm, thiếu sót của mình để từ đó sửa đổi giúp bản thân có thể trở thành vị hoàng đế lỗi lạc. Mời độc giả xem video: Thủ đoạn mới đưa người Trung Quốc nhập cảnh trái phép. Nguồn: VTV24.

