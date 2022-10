Muôn phần trẻ đẹp, vì sao nhiều phi tần xưa không thể sinh con?

Các cô gái sau khi trở thành phi tần của hoàng thượng, đều có địa vị cao, thế nhưng nhiệm vụ lớn nhất của họ vẫn chỉ là sinh con đẻ cái cho hoàng thượng. Nếu họ sinh được hoàng tử thì rất có thể sẽ giành được sự sủng ái của hoàng thượng. Và ngược lại, nếu không thể sinh ra hoàng tử thì sẽ bị hoàng thượng ghẻ lạnh, cả đời cô độc lẻ loi. Thực tế, trong xã hội phong kiến xưa, quả thật có rất nhiều phi tần không thể sinh con, đây là một điều khá kỳ lạ lúc bấy giờ. Lẽ nào sau khi trở thành người phụ nữ của vua, họ lại không còn khả năng sinh sản? Đầu tiên phải kể tới một sự thật, trong cung chỉ có duy nhất 1 hoàng thượng, nhưng lại có rất nhiều thê thiếp. Chẳng hạn như Thanh triều, mỗi tối sau khi hoàng thượng dùng bữa, đều sẽ lật tấm thẻ bài, quyết định xem vị nương nương nào sẽ hầu hạ hoàng thượng hôm đó. Cũng vì "cơ chế" này nên các phi tần trong hậu cung bắt đầu hành động, hối lộ thái giám của phòng Kính sự để họ đặt thẻ bài của mình ở vị trí nổi bật, như thế khả năng được chọn sẽ cao hơn. Đối với các phi tần không chịu hối lộ thì ngay cả thẻ bài cũng không có, làm sao có cơ hội được hoàng thượng lật thẻ bài? Không có cơ hội thị tẩm đồng nghĩa với việc không có cơ hội mang long thai. Vậy nên những phi tần này cả đời không thể sinh con, thậm chí cho tới khi qua đời, họ vẫn còn là trinh nữ. Mặt khác, vào thời cổ đại, có không ít các cuộc hôn nhân đến từ mục đích giao hảo, làm thân. Con gái của các dân tộc thiểu số tiến cung, trở thành phi tử của hoàng thượng. Xuất thân của họ đa phần đều không thể làm hoàng thượng yên tâm, chính vì thế hoàng thượng không muốn họ mang thai, nên đã ra lệnh cho thái y kê các loại thuốc tránh thai, khiến cho các phi tần này không con không cái, cô quạnh một đời. Bên cạnh đó, một lý do khiến một số phi tần không thể sinh con là do chính cơ thể của họ. Cho dù hoàng thượng có sủng ái cỡ nào cũng không thể đơm hoa kết trái, chỉ có thể từ bỏ mong muốn. Trong xã hội phong kiến, trở thành người phụ nữ của hoàng thượng là một điều vô cùng vẻ vang. Nhưng đằng sau sự vinh quang đó là những trói buộc niềm vui, kìm kẹp tự do hạnh phúc của người phụ nữ. Mời quý độc giả xem video: Bỏ tiền triệu săn gà Tiến vua để chơi tết. Nguồn: VTV24.

