Mở quan tài thái giám tâm phúc của Từ Hi, chuyên gia “khóc thét” vì...

Thái giám Lý Liên Anh (1848 - 1911) được biết đến là thái giám tâm phúc của Từ Hi Thái Hậu. Ông là người rất giỏi quan sát sắc mặt, đoán ý chủ nhân và khéo ăn nói. Chính vì vậy, ông được Từ Hi Thái Hậu tin tưởng, trọng dụng. Được Từ Hi Thái Hậu "chống lưng", thái giám Lý Liên Anh được bà ban chức quan nhị phẩm. Đối với hoạn quan, đây là vinh hạnh chưa ai có được. Vì vậy, Lý Liên Anh có quyền lực thậm chí lấn át cả hoàng đế và các phi tần. Nhiều quan lại xum xoe, bợ đỡ, hối lộ hoạn quan này để Lý Liên Anh nói những lời tốt đẹp trước mặt Từ Hi Thái Hậu giúp thăng tiến trên quan trường. Nhờ đó, thái giám này không chỉ có ảnh hưởng lớn mà còn vô cùng giàu có. Sau khi Từ Hi qua đời, hoạn quan Lý Liên Anh rời cung, sống bình dị trước khi qua đời vào ngày 4/3/1911. Đến năm 1966, các chuyên gia tìm thấy mộ của thái giám tâm phúc của Từ Hi Thái Hậu ở quận Hải Điện, Bắc Kinh. Từ đây, bí ẩn lớn được hé lộ. Theo các chuyên gia, phía trước ngôi mộ của Lý Liên Anh có một cổng vòm bằng đá cẩm thạch trắng. Trên cổng có đề dòng chữ: "Mộ của Lý tổng quản do vua ban", phần trụ hai bên có đề câu đối: "Thông u hướng minh chiêu thùy vạn tự - Đại trung chí chính củng cố thiên thu". Ngôi mộ của Lý Liên Anh nằm trên mảnh đất rộng khoảng hơn 20 mẫu kéo dài từ Nam sang Bắc. Điểm cực Bắc của ngôi mộ là cầu Kim Thủy, từ cầu sang hướng Bắc có một nhà bia đầy khí thế được xây bằng đá ngọc trắng thời Hán. Bên trong nơi chôn cất Lý Liên Anh, các nhà khảo cổ chú ý đến cỗ quan tài màu đỏ tím, được sơn son thếp vàng. Nó được đặt trên phản đỡ làm từ ngọc bích. Xung quanh quan tài của hoạn quan này có khá nhiều trang sức, mặt dây chuyền và tiền xu đồng khắc chữ "Lý". Khi mở nắp quan tài, các chuyên gia không khỏi giật mình khi thấy cảnh tượng bên trong. Thi hài thái giám Lý Liên Anh được bọc kín trong một chiếc chăn bông. Khi mở tấm chăn ra, họ kinh hãi thấy thi hài của ông ngoài hộp sọ còn nguyên thì phần thi thể còn lại không thấy. Thay vào đó, các nhà nghiên cứu chỉ tìm thấy một đống bùn đen. Xung quanh thi hài thái giám Lý Liên Anh có một chuỗi tràng hạt và hơn 50 món ngọc ngà châu báu như vòng tay, nhẫn, dây chuyền... Việc thi hài của Lý Liên Anh chỉ còn phần đầu làm dấy lên hoài nghi thái giám này bị kẻ thù giết chết nên thi hài không vẹn nguyên. Do đó, bên trong mộ của ông chỉ chôn phần thi thể này. Một giả thuyết khác cho rằng, Lý Liên Anh biết bản thân khi còn sống đã gây thù chuốc oán với nhiều người nên căn dặn người thân, họ hàng chôn cất ông ở 2 nơi sau khi qua đời. Do đó, ngôi mộ mà các chuyên gia tìm thấy chỉ là nơi an táng hộp sọ. Phần thi thể còn lại được chôn cất trong ngôi mộ khác. Tuy nhiên, đây chỉ là giả thuyết. Đến nay, các nhà nghiên cứu chưa thể lý giải vì sao trong quan tài của thái giám họ Lý chỉ còn phần đầu. Mời độc giả xem video: Mối tình kỳ lạ của Hoàng đế Trung Quốc với cung nữ hơn 17 tuổi.

Thái giám Lý Liên Anh (1848 - 1911) được biết đến là thái giám tâm phúc của Từ Hi Thái Hậu. Ông là người rất giỏi quan sát sắc mặt, đoán ý chủ nhân và khéo ăn nói. Chính vì vậy, ông được Từ Hi Thái Hậu tin tưởng, trọng dụng. Được Từ Hi Thái Hậu "chống lưng", thái giám Lý Liên Anh được bà ban chức quan nhị phẩm. Đối với hoạn quan, đây là vinh hạnh chưa ai có được. Vì vậy, Lý Liên Anh có quyền lực thậm chí lấn át cả hoàng đế và các phi tần. Nhiều quan lại xum xoe, bợ đỡ, hối lộ hoạn quan này để Lý Liên Anh nói những lời tốt đẹp trước mặt Từ Hi Thái Hậu giúp thăng tiến trên quan trường. Nhờ đó, thái giám này không chỉ có ảnh hưởng lớn mà còn vô cùng giàu có. Sau khi Từ Hi qua đời, hoạn quan Lý Liên Anh rời cung, sống bình dị trước khi qua đời vào ngày 4/3/1911. Đến năm 1966, các chuyên gia tìm thấy mộ của thái giám tâm phúc của Từ Hi Thái Hậu ở quận Hải Điện, Bắc Kinh. Từ đây, bí ẩn lớn được hé lộ. Theo các chuyên gia, phía trước ngôi mộ của Lý Liên Anh có một cổng vòm bằng đá cẩm thạch trắng. Trên cổng có đề dòng chữ: "Mộ của Lý tổng quản do vua ban", phần trụ hai bên có đề câu đối: "Thông u hướng minh chiêu thùy vạn tự - Đại trung chí chính củng cố thiên thu". Ngôi mộ của Lý Liên Anh nằm trên mảnh đất rộng khoảng hơn 20 mẫu kéo dài từ Nam sang Bắc. Điểm cực Bắc của ngôi mộ là cầu Kim Thủy, từ cầu sang hướng Bắc có một nhà bia đầy khí thế được xây bằng đá ngọc trắng thời Hán. Bên trong nơi chôn cất Lý Liên Anh, các nhà khảo cổ chú ý đến cỗ quan tài màu đỏ tím, được sơn son thếp vàng. Nó được đặt trên phản đỡ làm từ ngọc bích. Xung quanh quan tài của hoạn quan này có khá nhiều trang sức, mặt dây chuyền và tiền xu đồng khắc chữ "Lý". Khi mở nắp quan tài, các chuyên gia không khỏi giật mình khi thấy cảnh tượng bên trong. Thi hài thái giám Lý Liên Anh được bọc kín trong một chiếc chăn bông. Khi mở tấm chăn ra, họ kinh hãi thấy thi hài của ông ngoài hộp sọ còn nguyên thì phần thi thể còn lại không thấy. Thay vào đó, các nhà nghiên cứu chỉ tìm thấy một đống bùn đen. Xung quanh thi hài thái giám Lý Liên Anh có một chuỗi tràng hạt và hơn 50 món ngọc ngà châu báu như vòng tay, nhẫn, dây chuyền... Việc thi hài của Lý Liên Anh chỉ còn phần đầu làm dấy lên hoài nghi thái giám này bị kẻ thù giết chết nên thi hài không vẹn nguyên. Do đó, bên trong mộ của ông chỉ chôn phần thi thể này. Một giả thuyết khác cho rằng, Lý Liên Anh biết bản thân khi còn sống đã gây thù chuốc oán với nhiều người nên căn dặn người thân, họ hàng chôn cất ông ở 2 nơi sau khi qua đời. Do đó, ngôi mộ mà các chuyên gia tìm thấy chỉ là nơi an táng hộp sọ. Phần thi thể còn lại được chôn cất trong ngôi mộ khác. Tuy nhiên, đây chỉ là giả thuyết. Đến nay, các nhà nghiên cứu chưa thể lý giải vì sao trong quan tài của thái giám họ Lý chỉ còn phần đầu. Mời độc giả xem video: Mối tình kỳ lạ của Hoàng đế Trung Quốc với cung nữ hơn 17 tuổi.