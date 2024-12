15 sự thật rúng động về hoàng đế nổi tiếng nhất Trung Hoa

1. Hoàng đế đầu tiên của Trung Quốc. Tần Thủy Hoàng là người đầu tiên xưng "Hoàng đế", một danh hiệu chưa từng có trước đó, để thể hiện quyền lực tối thượng, vượt trên mọi vua chúa trước kia. Ảnh: Pinterest. 2. Thống nhất Trung Quốc. Năm 221 TCN, ông chấm dứt thời kỳ Chiến Quốc, thống nhất 7 nước chư hầu (Tần, Sở, Yên, Tề, Triệu, Ngụy, Hàn) và đặt nền móng cho một Trung Hoa thống nhất. Ảnh: Pinterest. 3. Xây dựng Vạn Lý Trường Thành. Ông đã kết nối và mở rộng các đoạn thành lũy rải rác từ các nước thời Chiến Quốc để bảo vệ biên giới phía Bắc khỏi các bộ lạc du mục Hung Nô. Đây là nền móng của Vạn Lý Trường Thành nổi tiếng ngày nay. Ảnh: Pinterest. 4. Đồng nhất hệ thống chữ viết. Tần Thủy Hoàng quy định một hệ thống chữ viết chung, thay thế các ký tự khác nhau giữa các nước chư hầu, tạo điều kiện cho giao tiếp và quản lý hiệu quả hơn. Ảnh: Pinterest. 5. Cải cách hệ thống tiền tệ. Ông thống nhất tiền tệ dưới dạng đồng xu hình tròn với lỗ vuông ở giữa làm chuẩn mực cho thương mại và kinh tế. Ảnh: Pinterest. 6. Thống nhất đơn vị đo lường. Tần Thủy Hoàng chuẩn hóa các đơn vị đo lường như chiều dài, trọng lượng, và dung tích, đảm bảo sự nhất quán trên toàn đế chế. Ảnh: Pinterest. 7. Đường bộ và kênh đào. Ông xây dựng mạng lưới đường bộ rộng lớn để kết nối các vùng đất và kênh đào cho việc vận chuyển lương thực, quân đội, và hàng hóa. Ảnh: Pinterest. 8. Sự kiểm soát nghiêm ngặt. Ông chia đất nước thành các quận và huyện, do các quan lại bổ nhiệm trực tiếp cai quản, thay vì các lãnh chúa cha truyền con nối, để tăng cường quyền kiểm soát trung ương. Ảnh: Pinterest. 9. Đốt sách và chôn học giả. Để kiểm soát tư tưởng, ông ra lệnh đốt sách của các trường phái đối lập, đặc biệt là Nho giáo, và chôn sống hàng trăm học giả Nho gia, một hành động gây tranh cãi sâu sắc trong lịch sử. Ảnh: Pinterest. 10. Tính cách nghi kỵ. Tần Thủy Hoàng nổi tiếng là người đa nghi, thường xuyên thay đổi cung điện để tránh bị ám sát. Ông sống trong sự lo lắng về các cuộc mưu sát từ những kẻ thù tiềm năng. Ảnh: Pinterest. 11. Nỗ lực ám sát hụt của Kinh Kha. Một trong những âm mưu ám sát nổi tiếng nhất trong lịch sử là vụ Kinh Kha, một thích khách từ nước Yên, đã thất bại khi cố gắng giết Tần Thủy Hoàng. Ảnh: Pinterest. 12. Ám ảnh với sự bất tử. Tần Thủy Hoàng khao khát bất tử, thường xuyên cử sứ giả tìm kiếm "thuốc trường sinh." Một số tài liệu cho rằng ông đã uống thủy ngân, một nguyên nhân có thể dẫn đến cái chết của ông. Ảnh: Pinterest. 1 3. Cái chết bí ẩn. Tần Thủy Hoàng qua đời trong một chuyến hành trình vào năm 210 TCN. Nguyên nhân chính xác vẫn chưa được xác định, nhưng nhiều ý kiến cho rằng đó là do ngộ độc thủy ngân từ các loại thuốc "trường sinh". Ảnh: Pinterest. 14. Lăng mộ Tần Thủy Hoàng. Lăng mộ của Tần Thủy Hoàng ở Tây An (Thiểm Tây, Trung Quốc) là một công trình kiến trúc vĩ đại, bao gồm một đội quân đất nung với hàng ngàn tượng lính, ngựa và xe ngựa. Ảnh: Pinterest. 15. Đội quân đất nung độc đáo. Mỗi bức tượng lính đất nung đều có khuôn mặt và chi tiết riêng biệt, tượng trưng cho quân đội bảo vệ Tần Thủy Hoàng trong thế giới bên kia. Ảnh: Pinterest.

