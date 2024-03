Mở nắp quan tài Từ Hi Thái hậu, trộm mộ hết hồn bỏ chạy

Từ Hi Thái hậu (1833 - 1908) là một trong những người phụ nữ quyền lực và có ảnh hưởng nhất của nhà Thanh cũng như trong lịch sử phong kiến Trung Quốc. Bà là sủng phi của Thanh Văn Tông Hàm Phong Đế và là mẹ đẻ của vua Đồng trị. Sau khi vua Hàm Phong băng hà năm 1861, Từ Hi Thái hậu trở thành người phụ nữ quyền lực khi đóng vai trò nhiếp chính trong các triều đại của các hoàng đế: Đồng Trị, Quang Tự. Bà được coi là người nắm thực quyền của triều đình nhà Thanh trong 47 năm. Từ Hi Thái hậu nổi tiếng với sự kỹ tính trong việc chăm sóc sắc đẹp và ăn uống. Cô luôn được bao quanh bởi đông đảo người hầu phục vụ và chỉ có những người may mắn mới có cơ hội được phục vụ Hoàng hậu này. Thi thể của bà sau khi qua đời được bảo quản bằng các phương pháp bí truyền và chôn cất cùng với vô số châu báu. Khi mộ của Từ Hi Thái hậu bị mở ra để đánh cắp vào năm 1928, mọi người đều kinh ngạc khi thấy thi thể của bà vẫn còn nguyên vẹn trên một tấm nệm dệt gấm từ sợi tơ vàng, khảm hàng nghìn viên ngọc trai. Ngoài quyền lực và sắc đẹp, Từ Hi Thái hậu còn nổi tiếng với sự xa xỉ trong cách sống. Bà thường uống sữa người, tẩy da bằng hàng chục chiếc khăn tắm mỗi lần, và rửa mặt bằng bột ngọc trai quý giá. Một trong những vật phẩm mà bà yêu thích và sử dụng hàng ngày là chiếc gối ngủ đặc biệt. Chiếc gối này được làm từ hoa cúc phơi khô và thảo dược quý hiếm, với lõi ruột là hoa cúc giúp thư giãn và kích thích tuần hoàn máu. Chiếc gối không chỉ thơm mát mà còn có các lớp vải đỏ, vàng, giấy dầu và lụa. Ngoài ra, Từ Hi Thái hậu còn sử dụng hương liệu để tạo cảm giác thư thái và giải tỏa căng thẳng khi đi ngủ. Với những mùi thơm từ hương hoa tàng hồng, bạc hà, đinh hương, tử lan hương, và long tiên hương, giấc ngủ của bà trở nên êm đềm và dễ chịu. Điều này thể hiện sự xa xỉ và chu đáo trong cách Từ Hi Thái hậu chăm sóc bản thân. Mời quý độc giả xem thêm video: Cả Từ Hi Thái hậu và Hòa Thân đều phát cuồng với thứ xa xỉ này.

