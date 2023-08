Mở mộ Khang Hy, chuyên gia “tái mặt” thấy 5 mỹ nhân bí ẩn

Là con thứ 3 của vua Thuận Trị, hoàng đế Khang Hy (1654-1722) là vị vua thứ 4 của nhà Thanh. Ông hoàng này lên ngôi khi 8 tuổi và lưu danh sử sách là vị vua thông minh kiệt xuất, có tài trị quốc. Với 61 năm trị vì đất nước, Khang Hy là một trong những vị vua sống thọ nhất trong lịch sử phong kiến Trung Quốc. Vào ngày 20/12/1722, vua Khang Hy băng hà. Con trai thứ tư của ông là Ung Thân vương tứ hoàng tử Dận Chân kế vị ngai vàng, trở thành hoàng đế Ung Chính. Hoàng đế Ung Chính tổ chức tang lễ long trọng và trang nghiêm cho vua cha. Sau khi hoàn thành các nghi lễ, vua Khang Hy được chôn cất tại Thanh Đông lăng, tức huyện Tôn Hóa, tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc ngày nay. Lăng mộ của hoàng đế Khang Hy có tên là Cảnh lăng. Phần địa cung của Cảnh lăng, 5 phụ nữ được hợp táng cùng hoàng đế Khang Hy. Đó là 4 Hoàng hậu và 1 Hoàng Quý phi. Trong số này, người đầu tiên được hợp táng cùng vua Khang Hi là hoàng hậu đầu tiên của ông: Hoàng hậu Hách Xá Lý thị. Vào năm 1665, khi 12 tuổi, vua Khang Hy đã cử hành hôn lễ với Hách Xá Lý - cháu gái Ngao Bái. Hoàng hậu Hách Xá Lý sinh được 2 hoàng tử. Tuy nhiên, bà hoàng này qua đời do mắc chứng loạn sản khi hạ sinh hoàng tử thứ hai. Ba năm sau khi hoàng hậu Hách Xá Lý thị qua đời, vua Khang Hi sắc phong Hiếu Chiêu Nhân làm hoàng hậu. Chỉ nửa năm sau khi trở thành bậc mẫu nghi thiên hạ, Hiếu Chiêu Nhân Hoàng hậu bất ngờ qua đời. Hoàng hậu thứ 3 của Vua Khang Hi là Hiếu Ý Nhân hoàng hậu. Bà là người Hoàng Kỳ Mãn Châu, con gái Lĩnh thị vệ Nội đại Thần Đông Quốc Duy và là chị họ của hoàng đế Khang Hi. Do 2 hoàng hậu trước qua đời khi còn trẻ nên dù sủng hạnh Hiếu Ý Nhân nhưng nhà vua phong cho bà làm Hoàng quý phi. Sau khi biết Hiếu Ý Nhân lâm bệnh nặng, hoàng đế Khang Hi phong cho bà làm hoàng hậu với hy vọng bà sẽ phấn chấn tinh thần, sớm khỏe trở lại. Thế nhưng, ngày thứ hai ở ngôi hoàng hậu, Hiếu Ý Nhân qua đời. Hoàng hậu thứ tư được hợp táng cùng vua Khang Hy là Hoàng hậu Hiếu Cung Nhân - mẹ ruột của hoàng đế Ung Chính. Hoàng hậu Hiếu Cung Nhân được nhà vua sủng hạnh và hạ sinh được 6 người con. Bà được sắc phong làm hoàng hậu sau khi vua Khang Hy băng hà. Người phụ nữ thứ 5 được hợp táng cùng vua Khang Hy trong địa cung là Kính Mẫn quý phi Chương Giai thị. Bà xuất thân là một nô bộc trong phủ nội vụ, tổ tiên bà là người Triều Tiên nên có địa vị không cao trong cung. Do con trai của Kính Mẫn quý phi Chương Giai thị là Di Hiền Vương Dận Tường đã giúp sức cho Vua Ung Chính rất nhiều trong cuộc chiến tranh đoạt ngôi vị nên vị hoàng đế thứ 5 của nhà Thanh đã truy phong cho phi tần này là Mẫn phi và cho phép hợp táng cùng vua cha. Mời độc giả xem video: Cuộc đời phi tần duy nhất “dám” đệ đơn ly hôn với Hoàng đế.

