Mở mộ hoạn quan “quái thai” nhất Trung Quốc, ngã quỵ khi thấy cảnh này

Thái giám Lý Liên Anh, người đã sống trong Tử Cấm Thành suốt 4 triều đại vua của nhà Thanh và được sủng ái bởi Từ Hi thái hậu. Mùa hè năm 1966, một nhóm người đã phát hiện ngôi mộ "đại hoạn quan" Lý Liên Anh tại quận Hải Điện, Bắc Kinh. Lăng mộ này có diện tích khoảng 20 mẫu và được xây trên nền đất tam thổ cứng, theo quy cách xây lăng hoàng gia. Trong mộ, đội khảo cổ đã phát hiện một căn phòng lát đá cẩm thạch trắng, nơi chứa quan tài thái giám Lý Liên Anh. Quan tài màu đỏ tím được đặt trên phản đỡ làm từ ngọc bích và trang trí đầy trang sức, tiền xu đồng khắc chữ "Lý". Tuy nhiên, khi lật tấm chăn trên quan tài, đội khảo cổ lại kinh ngạc khi thấy chỉ còn lại một đống bùn thay vì thi thể của Lý Liên Anh. Có nhiều giả thuyết về nguyên nhân cái chết của Lý Liên Anh. Lý Liên Anh ủng hộ thái hậu trong cuộc chiến giữa Từ Hi và hoàng đế Quang Tự, nhưng ông không tham gia trực tiếp vào cuộc chiến. Do đó, việc ông bị giết trong ngữ cảnh này không có lợi ích gì và không thể đánh tội ông. Quan điểm này do cá nhân Nhan Nghi Dân đưa ra. Nói rằng Giang Triều Tông đã mời Lý Liên Anh dùng cơm, sau đó gửi người giết ông tại Hậu Hải, Bắc Kinh. Tuy nhiên, quan điểm này bị nhiều người phản đối vì Giang Triều Tông ở xa và không có động cơ giết ông. Cũng không có xung đột lớn giữa họ. Một số chuyên gia cho rằng Lý Liên Anh có thể bị giết khi đòi nợ ở Sơn Đông. Tuy nhiên, việc ông đi đòi nợ cá nhân trong tình trạng giàu có và có địa vị không hợp lý. Những người ủng hộ quan điểm này cho rằng có lẽ ông bị giết sau khi thăm cháu gái ở Sơn Đông. Tuy có nhiều quan điểm và giả thuyết về cái chết của Lý Liên Anh, nhưng sự thật vẫn mơ hồ và không rõ ràng. Cái chết của ông ta vẫn là một bí mật trong lịch sử và có thể không bao giờ được giải quyết một cách chính xác. Mời quý độc giả xem thêm video: Bất ngờ dung mạo thực sự của Từ Hi Thái Hậu năm 18 tuổi.

Thái giám Lý Liên Anh, người đã sống trong Tử Cấm Thành suốt 4 triều đại vua của nhà Thanh và được sủng ái bởi Từ Hi thái hậu. Mùa hè năm 1966, một nhóm người đã phát hiện ngôi mộ "đại hoạn quan" Lý Liên Anh tại quận Hải Điện, Bắc Kinh. Lăng mộ này có diện tích khoảng 20 mẫu và được xây trên nền đất tam thổ cứng, theo quy cách xây lăng hoàng gia. Trong mộ, đội khảo cổ đã phát hiện một căn phòng lát đá cẩm thạch trắng, nơi chứa quan tài thái giám Lý Liên Anh. Quan tài màu đỏ tím được đặt trên phản đỡ làm từ ngọc bích và trang trí đầy trang sức, tiền xu đồng khắc chữ "Lý". Tuy nhiên, khi lật tấm chăn trên quan tài, đội khảo cổ lại kinh ngạc khi thấy chỉ còn lại một đống bùn thay vì thi thể của Lý Liên Anh. Có nhiều giả thuyết về nguyên nhân cái chết của Lý Liên Anh . Lý Liên Anh ủng hộ thái hậu trong cuộc chiến giữa Từ Hi và hoàng đế Quang Tự, nhưng ông không tham gia trực tiếp vào cuộc chiến. Do đó, việc ông bị giết trong ngữ cảnh này không có lợi ích gì và không thể đánh tội ông. Quan điểm này do cá nhân Nhan Nghi Dân đưa ra. Nói rằng Giang Triều Tông đã mời Lý Liên Anh dùng cơm, sau đó gửi người giết ông tại Hậu Hải, Bắc Kinh. Tuy nhiên, quan điểm này bị nhiều người phản đối vì Giang Triều Tông ở xa và không có động cơ giết ông. Cũng không có xung đột lớn giữa họ. Một số chuyên gia cho rằng Lý Liên Anh có thể bị giết khi đòi nợ ở Sơn Đông. Tuy nhiên, việc ông đi đòi nợ cá nhân trong tình trạng giàu có và có địa vị không hợp lý. Những người ủng hộ quan điểm này cho rằng có lẽ ông bị giết sau khi thăm cháu gái ở Sơn Đông. Tuy có nhiều quan điểm và giả thuyết về cái chết của Lý Liên Anh, nhưng sự thật vẫn mơ hồ và không rõ ràng. Cái chết của ông ta vẫn là một bí mật trong lịch sử và có thể không bao giờ được giải quyết một cách chính xác. Mời quý độc giả xem thêm video: Bất ngờ dung mạo thực sự của Từ Hi Thái Hậu năm 18 tuổi.