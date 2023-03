Mở mộ cổ Trung Quốc, ớn lạnh thấy quan tài khắc “4 chữ tử”

Các công nhân tình cờ phát hiện một ngôi mộ cổ nghìn năm trong quá trình thi công một công trình ở Tây An, Trung Quốc. Sau khi nhận được tin báo, giới khảo cổ nhanh chóng đến hiện trường và thực hiện cuộc khai quật. Theo đó, các chuyên gia nhận định ngôi mộ thuộc về một người thuộc hoàng tộc thời Bắc Chu, nhà Tùy (581-619). Bên trong cổ mộ là cỗ quan tài chứa thi hài. Căn cứ vào những hiện vật được tìm thấy, các chuyên gia xác định chủ nhân ngôi mộ là cháu gái Hoàng hậu Dương Lệ Hoa - Lý Tịnh Huấn. Lý Tịnh Huấn chết khi 9 tuổi. Sau khi người cháu gái chết, Hoàng hậu Dương Lệ Hoa sai người tổ chức tang lễ long trọng. Riêng cỗ quan tài được Hoàng hậu Dương Lệ Hoa cho một người thợ giàu kinh nghiệm làm ra. Quan tài chôn cất Lý Tịnh Huấn được chạm khắc cầu kỳ, tỉ mỉ nhằm thể hiện thân phận hoàng tộc cao quý. Điều đáng chú ý là bên trên nắp quan tài có khắc 4 chữ tử "ai mở sẽ chết". Dù lời nguyền khắc trên quan tài vô cùng đáng sợ nhưng nhóm chuyên gia quyết định mở nắp quan tài để giải mã bí ẩn. May mắn là họ đều bình an vô sự và tìm được hơn 200 món đồ tùy táng có giá trị như trang sức, đá quý... Nhiều chuyên gia cho rằng, chính "lời nguyền" này đã khiến ngôi mộ của Lý Tịnh Huấn không bị mộ tặc xâm phạm. Lý Tịnh Huấn được mai táng cùng với nhiều món đồ giá trị như đồ trang sức như vòng cổ bằng ngọc trai, chai thủy tinh hình bầu dục... Các chuyên gia suy đoán Hoàng hậu Dương Lệ Hoa chôn cất cháu gái trong ngôi mộ có nhiều báu vật như vậy vì rất yêu quý người cháu này. Vì vậy, Hoàng hậu Dương Lệ Hoa muốn Lý Tịnh Huấn tiếp tục có cuộc sống vương giả khi sang thế giới bên kia. >>>Xem thêm video: Giải mã bí ẩn hàng trăm cỗ quan tài treo ma mị trên vách đá. Nguồn: Kienthucnet.

Các công nhân tình cờ phát hiện một ngôi mộ cổ nghìn năm trong quá trình thi công một công trình ở Tây An, Trung Quốc. Sau khi nhận được tin báo, giới khảo cổ nhanh chóng đến hiện trường và thực hiện cuộc khai quật. Theo đó, các chuyên gia nhận định ngôi mộ thuộc về một người thuộc hoàng tộc thời Bắc Chu, nhà Tùy (581-619). Bên trong cổ mộ là cỗ quan tài chứa thi hài. Căn cứ vào những hiện vật được tìm thấy, các chuyên gia xác định chủ nhân ngôi mộ là cháu gái Hoàng hậu Dương Lệ Hoa - Lý Tịnh Huấn. Lý Tịnh Huấn chết khi 9 tuổi. Sau khi người cháu gái chết, Hoàng hậu Dương Lệ Hoa sai người tổ chức tang lễ long trọng. Riêng cỗ quan tài được Hoàng hậu Dương Lệ Hoa cho một người thợ giàu kinh nghiệm làm ra. Quan tài chôn cất Lý Tịnh Huấn được chạm khắc cầu kỳ, tỉ mỉ nhằm thể hiện thân phận hoàng tộc cao quý. Điều đáng chú ý là bên trên nắp quan tài có khắc 4 chữ tử "ai mở sẽ chết". Dù lời nguyền khắc trên quan tài vô cùng đáng sợ nhưng nhóm chuyên gia quyết định mở nắp quan tài để giải mã bí ẩn. May mắn là họ đều bình an vô sự và tìm được hơn 200 món đồ tùy táng có giá trị như trang sức, đá quý... Nhiều chuyên gia cho rằng, chính "lời nguyền" này đã khiến ngôi mộ của Lý Tịnh Huấn không bị mộ tặc xâm phạm. Lý Tịnh Huấn được mai táng cùng với nhiều món đồ giá trị như đồ trang sức như vòng cổ bằng ngọc trai, chai thủy tinh hình bầu dục... Các chuyên gia suy đoán Hoàng hậu Dương Lệ Hoa chôn cất cháu gái trong ngôi mộ có nhiều báu vật như vậy vì rất yêu quý người cháu này. Vì vậy, Hoàng hậu Dương Lệ Hoa muốn Lý Tịnh Huấn tiếp tục có cuộc sống vương giả khi sang thế giới bên kia. >>>Xem thêm video: Giải mã bí ẩn hàng trăm cỗ quan tài treo ma mị trên vách đá. Nguồn: Kienthucnet.