Mở mộ cháu gái Võ Tắc Thiên, bất ngờ thấy hài cốt... nam giới

Công chúa Vĩnh Thái Lý Tiên Huệ là con gái thứ 7 của Đường Trung Tông Lý Hiển và là cháu nội của Võ Tắc Thiên. Các nhà khảo cổ đã tìm thấy lăng mộ của công chúa nhà Đường này gần Càn Lăng, tỉnh Thiểm Tây, Trung Quốc. Sinh năm 684, công chúa Vĩnh Thái Lý Tiên Huệ là con gái cưng của Đường Trung Tông Lý Hiển với Vi hoàng hậu. Ngay từ khi còn nhỏ, cháu gái Võ Tắc Thiên đã nổi tiếng xinh đẹp, thông minh và được mọi người yêu thương. Bà được đánh giá là một trong những mỹ nhân nức tiếng thời nhà Đường. Khi đến tuổi lấy chồng, công chúa Vĩnh Thái Lý Tiên Huệ được sắp xếp hôn sự gả cho Võ Diên Cơ - cháu của Võ Tắc Thiên. Dù là cuộc hôn nhân đậm màu chính trị nhưng hai người sống với nhau khá hạnh phúc khi cả hai quen biết từ nhỏ. Thế nhưng, cuộc hôn nhân hạnh phúc của công chúa Vĩnh Thái Lý Tiên Huệ không kéo dài lâu. Bà qua đời khi 17 tuổi. Nguyên nhân khiến con gái cưng của Đường Trung Tông Lý Hiển chết trẻ là vì nàng đã cùng hồng và anh trai là Lý Trọng Nhuận (tức thái tử Ý Đức) đã dị nghị về chuyện Trương Dịch Chi, Trương Xương Tông. Hai người này là nam sủng của Võ Tắc Thiên. Khi biết chuyện, Võ Tắc Thiên vô cùng tức giận nên bà đã hạ lệnh cho vợ chồng Lý Tiên Huệ và anh trai phải tự sát. Sau khi đăng cơ lên ngôi hoàng đế lần thứ hai vào đầu năm 705, Đường Trung Tông truy phong cho con gái yêu thành công chúa Vĩnh Thái. Tiếp đến, ông xây lăng mộ bề thế cho công chúa và an táng nàng tại đó cùng với nhiều ngọc ngà, châu báu. Đến tháng 9/1960, các nhà khảo cổ tìm thấy lăng mộ của công chúa Vĩnh Thái ở ngoại ô Hàm Dương, thuộc tỉnh Thiểm Tây. Khi tiến vào bên trong lăng mộ, họ bất ngờ phát hiện một bộ hài cốt nam giới. Người này tử vong trong tư thế ngồi và bên cạnh có một chiếc rìu sắt. Căn cứ vào niên đại bộ hài cốt trẻ hơn so với công chúa Vĩnh Thái cộng thêm những dấu vết cho thấy ngôi mộ từng bị xâm phạm, các nhà nghiên cứu đi đến kết luận người đàn ông trên là kẻ trộm mộ. Tên trộm mộ này bị đồng bọn giết chết. Nguyên do có thể là vì những tên trộm mộ xảy ra tranh chấp trong phân chia cổ vật tìm thấy trong lăng mộ. Tiếp đến, các nhà khảo cổ tìm thấy một văn bia nói rằng, công chúa Vĩnh Thái chết vì khó sinh. Kết quả kiểm tra bộ hài cốt cũng cho thấy khung xương chậu của bà hẹp hơn so với bình thường. Do sinh khó cộng thêm nỗi đau mất chồng và anh trai nên công chúa Vĩnh Thái qua đời khi mới 17 tuổi.

