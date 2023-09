Mãn nhãn với kỳ quan cầu ba tầng của người La Mã cổ đại

Bắc ngang qua sông Gardon tại xã Vers Pont du Gard, tỉnh Gard, phía Nam nước Pháp, cầu dẫn nước Pont du Gard (Cầu Gard) là một công trình kiến trúc kỳ vĩ và độc đáo do đế chế La Mã xây dựng từ thời cổ đại. Ảnh: Paradis de Provence. Cây cầu này là một phần của hệ thống máng dẫn nước dài 50 km đưa nước từ sông Eure ở Uzès, gần Saint-Quentin-la-Poterie, đến thành phố La Mã Nemausus, nay là Nîmes. Ảnh: Tenckhoff.de. Cầu gồm ba tầng với chiều dài 275 mét và độ cao 49 mét. Đây là cầu dẫn nước cao nhất trong số các công trình tương tự thời La Mã. Ảnh: Ceetiz. Về thiết kế, độ mở của các nhịp cầu hai tầng đầu là tương tự nhau vì các trụ nhịp của hai tầng này được đặt trùng lên nhau. Ảnh: PhotoHound. Độ mở của các nhịp thay đổi từ 24,52 mét cho các nhịp bắc qua sông và 19,50 mét cho các nhịp còn lại. Các nhịp hẹp nhất có độ mở 15,5 mét. Các nhịp của tầng trên cùng có độ mở không đổi là 4,8 mét. Ảnh: Boarding Pass. Hai tầng đầu và các trụ của tầng thứ ba của cầu dẫn nước Pont du Gard được xây dựng bằng cùng một loại gạch đá dày nửa mét, dài 2 mét và cân nặng tới 6 tấn, được ghép rất chính xác với nhau. Ảnh: Horizon Provence. Ống dẫn nước nằm trên đỉnh của tầng thứ ba, có chiều rộng 1,2 mét, cao 1,85 mét, xây từ các phiến đá dày 0,85 mét. Hệ thống này được bao bọc bởi các phiến đá lát dày 0,35 mét, rộng 1 mét và dài 3,65 mét. Ảnh: Tiqets. Cầu dẫn nước Pont du Gard cùng hệ thống máng dẫn nước dài hàng chục cây số là một công trình thể hiện trình độ thiết kế và thi công rất cao của người La Mã cổ đại. Ảnh: Lets Eat The World. Do nguồn nước chỉ cao hơn các bể chứa của thành phố Nîmes 12 mét nên công trình dẫn nước phải được tính toán cực kì cẩn thận để được xây dựng với độ nghiêng đáng kinh ngạc là 34 cm/1 km chiều dài, trên địa hình uốn khúc qua nhiều ngọn đồi và thung lũng. Ảnh: Own Your Days. Hệ thống này được xây dựng trong khoảng từ năm 40-60 SCN. Điều này được xác định dựa trên những mảnh vỡ đồ gốm còn sót lại ở công trình, cùng với một số dấu tích khác. Ảnh: Lions in the Piazza. Hệ thống đã vận chuyển khoảng 20.000 mét khối nước mỗi ngày cho thành phố trong khoảng vài thế kỉ. Đến khoảng thế kỉ 5 thì công trình không còn được bảo trì, mất tác dụng, bắt đầu bị con người và thiên nhiên hủy hoại. Ảnh: Boarding Pass. Từ thế kỉ 19, cây cầu tuổi đời hai thiên niên kỷ được nhìn nhận như một di tích lịch sử quan trọng của nước Pháp và được tu sửa vào các năm 1834, 1855-1857. Ảnh: Henry Warner. Vào năm 1985, UNESCO công nhận cầu dẫn nước Pont du Gard là một Di sản văn hóa thế giới. Ảnh: Sablet House. Mời quý độc giả xem video: Ai Cập phát hiện thêm kho báu cổ đại với hơn 100 quan tài chứa xác ướp 2.500 năm | VTV24.

