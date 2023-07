Mặc cười chê, Tào Tháo quyết lấy góa phụ vì lý do quá bất ngờ

Tào Tháo là chính trị gia, nhà quân sự nổi tiếng thời Tam quốc. Ông là người lập nên chính quyền Tào Ngụy và cùng với Lưu Bị, Tôn Quyền hình thành nên thế chân vạc thời đó. Do vậy, Tào Tháo trở thành một trong những đại nhân vật có ảnh hưởng lớn nhất tại Trung Quốc thời Tam quốc. Khi tìm hiểu về cuộc đời Tào Tháo, nhiều người không khỏi bất ngờ, thậm chí khó hiểu khi ông có sở thích "kỳ quái" là lấy góa phụ làm thiếp. Trong số những góa phụ được Tào Tháo nạp làm thiếp nổi tiếng là Trâu Thị - vợ của Trương Tế (chú của Trương Tú). Sau khi chồng chết, góa phụ Trâu Thị xinh đẹp, yếu đuối đã lọt vào "mắt xanh" của Tào Tháo. Không chỉ vì ham mê sắc đẹp của góa phụ này, Tào Tháo còn có lý do sâu xa khác khi muốn nạp các mỹ nhân một đời chồng vào "hậu cung" của mình. Theo các nhà nghiên cứu, việc lấy góa phụ thực chất là một chiến thuật đặc biệt nhằm thu phục lòng người của Tào Tháo. Là người hiểu thời cuộc và quan niệm sống của người dân, Tào Tháo hiểu được danh tiết là điều mà phụ nữ thời đó vô cùng coi trọng. Sau khi chồng chết, họ trở thành "tiết phụ", tức là thủ tiết thờ chồng và nuôi con. Nam giới thời phong kiến cũng ưu tiên chọn những phụ nữ chưa chồng, có gia cảnh tốt để cưới về làm vợ. Ngay cả khi họ trót yêu góa phụ và muốn lấy làm vợ thì cũng khó được mọi người chấp nhận, ủng hộ. Thay vào đó, những cuộc hôn nhân với góa phụ thường bị mọi người cười chê, dị nghị. Dù Tào Tháo hiểu rõ những điều này nhưng ông vẫn không hề đắn đo khi quyết định lấy những góa phụ về làm thiếp. Bở lẽ những góa phụ này không chỉ xinh đẹp mà còn có xuất thân không hề tầm thường. Những góa phụ được Tào Tháo "để mắt" tới đều xuất thân trong gia đình giàu có, quyền lực. Việc lấy họ sẽ giúp Tào Tháo có được sự ủng hộ, hậu thuẫn từ những gia tộc đó cũng như tránh được những mâu thuẫn, tranh chấp không đáng có. Thêm nữa, các góa phụ đó là vợ của những nhân vật lớn từng bị ông đánh bại. Thông qua cuộc hôn nhân với các góa phụ, Tào Tháo có thể củng cố thể lực của mình tại những nơi mà ông đánh chiếm được. Ngoài ra, Tào Tháo thuận lợi trong việc chiêu mộ, thu phục các nhân tài, tướng lĩnh tài giỏi ở các thành trì đánh chiếm được. Những người này từng đi theo chồng của các góa phụ. Do đó, khi biết tin góa phụ trở thành thiếp của Tào Tháo, nhiều nhân sĩ, võ tướng đó sẽ quy thuận, làm việc dưới trướng Tào Tháo. Với chiến thuật cao tay này, Tào Tháo có thêm những nhân sĩ, võ tướng và mở rộng mối quan hệ cũng như sức ảnh hưởng để từng bước hoàn thành tham vọng thống nhất thiên hạ. Mời độc giả xem video: Khai quật mộ Tào Tháo, bất ngờ thân phận 2 phụ nữ chôn cùng.

