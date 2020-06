Ly kỳ kho tiền hóa đá, dấu tích rõ mồn một ở Việt Nam

Với những cột đá xếp lớp độc đáo, gành Đá Đĩa (xã An Ninh Đông, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên) là một trong những kiệt tác địa chất ngoạn mục nhất Việt Nam. Phía sau thắng cảnh này là một truyền thuyết ly kỳ được truyền tụng từ nhiều đời này. Tương truyền, từ thời xa xưa ở nơi này có một người đàn ông rất giàu có nhưng chẳng may vợ mất sớm khi chưa có con. Ông không có ý định tái giá mà quyết định ở vậy và chuyên tâm tu tập Phật pháp. Phần lớn của cải ông đều đem phân phát cho người dân trong vùng, số còn lại cất vào kho cạnh bờ biển với ý muốn sau khi thành đạo sẽ dùng để xây dựng chùa chiền, phát triển Phật pháp và đòng góp cho việc xây dựng quê hương. Nhưng sự đời không diễn ra như mong ước quả con người. Ông đã mất đột ngột khi chưa kịp dùng của cải cho những mục đích cao đẹp ban đầu. Kho báu của ông không người trông, trở thành nơi những kẻ tham lam tìm đến kiếm chác. Điều lạ lùng là khi những toán lục lâm thảo khấu tìm đến, chúng không thể nào phá nổi kho, dù đây chỉ là khu nhà có tường đá, cửa làm bằng ván gỗ như nhiều ngôi nhà khác trong vùng. Sau bao ngày trời bất lực, đám người bất lương không còn giữ nổi kiên nhẫn. Chúng chất củi gỗ ngoài cửa kho và phóng hỏa. Lửa cao ngất trời. Nhưng khi lửa tàn, cảnh cửa vẫn nguyên vẹn không bị cháy một miếng nào. Phá không nổi, bọn đầu trộm đuôi cướp xả cơn tức giận bằng cách bày trò bẩn. Chúng bôi những chất xú uế lên cửa kho rồi lại đốt. Lần này điều bất ngờ đã xảy ra. Một vòi rồng bỗng xuất hiện, hút những kẻ đê tiện lên trời và làm chúng biến mất sau tiếng nổ kinh hoàng. Vụ nổ khiến người dân quanh đó bừng tỉnh và kéo ra bờ biển, nơi có kho của cải. Nhưng họ chỉ nghe thấy sóng vỗ ào ạt trong màn đêm đen huyền đang bao trùm lên tất cả. Đến sáng, mọi người lại ra bờ biển thì thấy kho của cải đã biết mất. Những gì còn lại chỉ là những phiến đá hình lục lăng xếp chồng lên nhau ngay ngắn. Người ra đồn rằng đó là những xâu tiền trong kho đã hóa đá để tránh sự nhòm ngó của con người. Có cả lời đồn rằng, người đàn ông giàu có năm xưa đã tu luyện được phép thần thông và yểm bùa kho tàng của mình để không ai có thể xâm phạm. Thực hư câu chuyện này thế nào thì không ai rõ ngọn ngành. Và sau hàng trăm năm, những đồng tiền hóa đá đó vẫn trơ gan cùng sóng gió, như một lời răn về cái giá phải trả cho lòng tham của con người với những gì không thuộc về mình... Mời quý độc giả xem video: Báo Argentina ca ngợi vẻ đẹp đất nước Việt Nam. Nguồn: VTC10.

