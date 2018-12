Lời giải rùng mình hiện tượng người chết vẫn có thể sinh con

Vào tháng 3/2018, các nhà khoa học Italy công bố phát hiện gây rúng động dư luận. Theo đó, các chuyên gia phát hiện trường hợp người chết vẫn có thể sinh con sau khi chôn cất. Sự việc này vô cùng hiếm gặp. Các nhà khảo cổ học thuộc trường đại học Ferrara và Bologna cho hay đã tìm thấy hài cốt nguyên vẹn của một phụ nữ trưởng thành với xương của một bào thai nằm giữa hai chân. Kết quả kiểm tra cho thấy hài cốt hai mẹ con trên có niên đại từ thế kỷ thứ 7-8 trước công nguyên. Vào thời điểm chôn cất, người mẹ và đứa trẻ trong bụng tử vong. Về sau, thai nhi được đẩy ra khỏi bụng người mẹ sau khi được đem chôn cất. Việc người chết vẫn có thể sinh con từng được nhắc đến trong một số tài liệu. Ví dụ như vào năm 1551, một phụ nữ ở Tây Ban Nha bị tra tấn và tử vong sau khi bị treo cổ. Năm 1633, một trường hợp mẹ sinh con sau khi qua đời xảy ra tại Brussels, Bỉ. Khi ấy, thai phụ tử vong do lên cơn co giật trong khi làm việc. 3 ngày sau khi mất, người mẹ quá cố sinh con khiến dư luận xôn xao. Trước hiện tượng hiếm gặp và kỳ lạ này, giới chuyên gia đã vào cuộc tìm hiểu. Sau một thời gian nghiên cứu, các chuyên gia đã tìm ra lời giải. Cụ thể, sau khi qua đời, quá trình phân hủy cơ thể người thai phụ diễn ra dẫn tới sự tích tụ của các chất khí như carbon dioxid và methane. Những chất khí trên khiến thi thể sưng phồng lên, tạo ra sức ép đẩy thai nhi trong cơ thể người mẹ quá cố ra ngoài. Do vậy, hiện tượng người mẹ sinh con sau khi chết xảy ra là nhờ quá trình phân hủy thi thể. Mời độc giả xem video: Cụ bà sinh con đầu lòng ở tuổi 72 (nguồn: VTC14)

Vào tháng 3/2018, các nhà khoa học Italy công bố phát hiện gây rúng động dư luận. Theo đó, các chuyên gia phát hiện trường hợp người chết vẫn có thể sinh con sau khi chôn cất. Sự việc này vô cùng hiếm gặp. Các nhà khảo cổ học thuộc trường đại học Ferrara và Bologna cho hay đã tìm thấy hài cốt nguyên vẹn của một phụ nữ trưởng thành với xương của một bào thai nằm giữa hai chân. Kết quả kiểm tra cho thấy hài cốt hai mẹ con trên có niên đại từ thế kỷ thứ 7-8 trước công nguyên. Vào thời điểm chôn cất, người mẹ và đứa trẻ trong bụng tử vong. Về sau, thai nhi được đẩy ra khỏi bụng người mẹ sau khi được đem chôn cất. Việc người chết vẫn có thể sinh con từng được nhắc đến trong một số tài liệu. Ví dụ như vào năm 1551, một phụ nữ ở Tây Ban Nha bị tra tấn và tử vong sau khi bị treo cổ. Năm 1633, một trường hợp mẹ sinh con sau khi qua đời xảy ra tại Brussels, Bỉ. Khi ấy, thai phụ tử vong do lên cơn co giật trong khi làm việc. 3 ngày sau khi mất, người mẹ quá cố sinh con khiến dư luận xôn xao. Trước hiện tượng hiếm gặp và kỳ lạ này, giới chuyên gia đã vào cuộc tìm hiểu. Sau một thời gian nghiên cứu, các chuyên gia đã tìm ra lời giải. Cụ thể, sau khi qua đời, quá trình phân hủy cơ thể người thai phụ diễn ra dẫn tới sự tích tụ của các chất khí như carbon dioxid và methane. Những chất khí trên khiến thi thể sưng phồng lên, tạo ra sức ép đẩy thai nhi trong cơ thể người mẹ quá cố ra ngoài. Do vậy, hiện tượng người mẹ sinh con sau khi chết xảy ra là nhờ quá trình phân hủy thi thể. Mời độc giả xem video: Cụ bà sinh con đầu lòng ở tuổi 72 (nguồn: VTC14)