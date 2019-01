Lời giải cực sốc về 5 "đảo giấu vàng" ngoài đời thật

Đảo Cây Sồi (Canada): Hòn " đảo giấu vàng" này nổi tiếng nhờ vào lời đồn rằng có nhiều loại kho báu, từ vàng Aztec, cổ vật tôn giáo đến chiến lợi phẩm của cướp biển đang bị chôn vùi dưới lòng đất nơi đây. Lời đồn bắt đầu vào năm 1795, khi một thiếu niên vô tình phát hiện một chỗ lõm trên mặt đất và khám phá ra rằng đây thực chất là một hố sâu bị lấp lại. Chỗ lõm này ngày nay đã được đặt tên là Hố Tiền (Money Pit). Ảnh: Icepop. Các nhà săn tìm châu báu khẳng định đã tìm thấy một tấm đá điêu khắc lời chỉ dẫn rằng có 2 triệu bảng Anh đang được chôn vùi ở nơi đây. Đảo Cây Sồi hiện thuộc sở hữu tư nhân, nhưng nơi này vẫn mở cửa đón các vị khách du lịch hiếu kỳ và những nhà thám hiểm đến săn lùng kho báu. Ảnh: Myth and Mystery, Icepop. Axum (Ethiopia): Axum được biết đến như một thành phố lưu giữ nhiều di tích còn sót lại của vương quốc Axum cổ. Trong đó, nổi tiếng nhất là những kim tự tháp nhọn chọc trời được điêu khắc tinh xảo. Ảnh: G Adventures. Nhà thờ Thánh Mary của Zion tồn tại hàng thế kỷ là nơi lưu giữ chiếc rương Giao ước được phủ vàng. Theo Sách Exodus, đây là chiếc rương chứa đựng nhiều bảo vật có giá trị lớn với Thiên Chúa giáo như 2 phiến đá khắc 10 điều răn của Chúa Trời và cây gậy của Aaron, em trai Moses. Chiếc rương Giao ước được cho rằng đã biến mất từ lâu, nên nhiều người còn nghi ngờ rằng liệu chiếc rương được trưng bày ở Axum có phải là vật thật hay không. Ảnh: The National WWII Museum, Timeless Ethiopia. Kanab (Mỹ): Kanab nằm trong bang Utah của nước Mỹ. Nhiều người tin rằng nơi đây có ẩn giấu loại vàng nổi tiếng của người Montezuma và kho báu đã mất của người Aztec, tổng giá trị của kho tàng này có thể lên tới 3 tỷ USD. Ảnh: Visit the USA. Năm 1914, một người đàn ông tên Freddie Crystal đến đây với một tấm bản đồ chỉ đường đến với kho báu của Utah. Năm 1920, ông tìm thấy một đường hầm bí mật bên trong dãy núi Johnson, nhưng sau đó, Crystal và tấm bản đồ của ông đã biến mất một cách bí hiểm. Năm 1998, một biểu tượng của người Aztec được tìm thấy cạnh hồ Ba Hồ, lôi kéo mọi người trở lại với cuộc tìm kiếm kho báu. Tuy nhiên, đến giờ cuộc tìm kiếm này vẫn chưa có kết quả. Ảnh: Kool Buildings. Đảo Peter (Anh): Hòn đảo này là một địa điểm nghỉ dưỡng rất xa hoa thuộc quần đảo Virgin của Anh Quốc. Theo người bản xứ, nơi đây từng là chỗ trú ẩn yêu thích của những tên cướp biển, nên có khả năng lớn là nhiều chiến lợi phẩm của chúng đã được chôn giấu ở đây. Ảnh: Condé Nast Traveller. Bãi biển Người Chết, bãi biển nổi tiếng nhất ở đảo Peter, có cái tên này là vì trong quá khứ, rất nhiều xác của những tên cướp biển đã bị sóng đánh dạt vào đây. Có giai thoại kể rằng, vào năm 1800, 2 thợ trồng thuốc lá đã đến đây để giấu số tài sản đồ sộ của mình. Ảnh: Kerri Allen. Dãy Mê Tín (Mỹ): Kênh truyền hình History Chanel từng có một chương trình mang tên Truyền thuyết của dãy núi Mê Tín mang nội dung kể về một cuộc truy tìm kho báu đã mất của người đàn ông tên Jacob Waltz, hay còn có biệt danh là "người Hà Lan đi lạc". Waltz đã khám phá ra một mỏ vàng lớn tại đây vào những năm 1800, nhưng vị trí của mỏ vàng này đã biến mất theo cái chết của ông vào năm 1891. Ảnh: Doug Dolde. Nơi đây còn là địa điểm lý tưởng cho du khách có thể leo núi, cưỡi ngựa và cắm trại vì dãy Mê Tín là một trong những dãy núi đẹp, còn giữ được nét hoang sơ của thiên nhiên nước Mỹ. Bảo tàng Dãy núi Mê Tín còn có trưng bày những hiện vật như các manh mối, bản đồ chỉ dẫn đến với mỏ vàng bí ẩn của Waltz mà các nhà thám hiểm trong quá khứ đã sử dụng. Ảnh: Rei Co.op.

