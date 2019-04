Lời giải chấn động hiện tượng "hồi quang phản chiếu" lúc cận tử

Cụm từ " hồi quang phản chiếu" bắt nguồn từ kinh Phật. Trong đó, chữ “hồi” là quay lại, “quang” là ánh sáng, “phản” là trở lại, “chiếu” là soi sáng. Theo đó, “Hồi quang phản chiếu” là quay ánh sáng trở lại, soi rọi chính mình. Một số người trên thế giới từng chứng kiến hiện tượng hồi quang phản chiếu. Những người này nhìn thấy những người bệnh nặng, "thập tử nhất sinh" đột nhiên trở nên minh mẫn, khỏe mạnh một cách lạ thường trước khi chết. Hiện tượng hồi quang phản chiếu thường minh mẫn thường diễn ra trong khoảng 2 - 5 giờ. Nhiều người ban đầu tưởng chừng bệnh tật của người nhà có sự chuyển biến tốt lên nhưng không ngờ rằng đây là những thời khắc cuối cùng của họ. Trước sự việc này, khoa học đã vào cuộc tìm hiểu những bí ẩn về hiện tượng hồi quang phản chiếu. Do hiện tượng này diễn ra khá nhanh và trong thời gian ngắn nên khoa học gặp nhiều khó khăn trong việc nghiên cứu giải mã. Một quan điểm cho rằng, hiện tượng hồi quang phản chiếu xảy ra khi linh hồn dần lìa khỏi thể xác. Khi ấy, người bệnh sẽ cảm thấy an tĩnh, nhẹ nhàng và trở nên minh mẫn như lúc khỏe mạnh. Đây chỉ là giả thuyết. Cho đến nay, hiện tượng hồi quan phản chiếu vẫn là bí mật lớn chưa tìm ra lời giải. Video: Bí ẩn rùng rợn nghĩa địa cổ Ai Cập (nguồn: VTC Now)

