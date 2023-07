Loạt món ăn không thể không thưởng thức ở Cố đô Huế

Một bát bún bò ở thành phố Huế. Bún bò là món ăn nổi tiếng bậc nhất của Cố đô Huế, được biết đến ở các địa phương khác với tên gọi bùn bò Huế. Món này có nguyên liệu chính là bún, thịt bắp bò, giò heo, cùng nước dùng có màu đỏ và hương vị đặc trưng. Đĩa bánh khoái ở Huế. Là món ăn đặc thù khác của Cố đô, bánh khoái là loại bánh chiên hơi giống bánh xèo, vỏ vàng giòn rụm, nhân có tôm, thịt và giá đỗ, được ăn kèm với rau sống và nước chấm có màu hơi vàng nhạt với vị béo nhẹ rất lạ miệng. Đĩa nem lụi ở Huế. Nem lụi hay chả lụi là món ăn có xuất xứ từ Bình Thuận rất được ưa chuộng ở Huế. "Lụi" là từ dùng để chỉ việc xiên những que tre nhỏ được vót nhọn qua miếng chả và nướng trên bếp than. Nem lụi thường được dùng kèm với bánh tráng, rau sống và nước chấm đặc sệt. Tô cơm hến ở Cồn Hến, Huế. Cơm hến là một đặc sản dân dã của Huế, được trình bày dưới hình thức là cơm nguội trộn với hến xào qua dầu và gia vị, nước hến, mắm ruốc, rau má, rau thơm, giá đỗ, tóp mỡ... Nước hến là thành phần quan trọng để món cơm này có hương vị rất đặc trưng. Tô bún hến ở Cồn Hến. Từ cơm hến, người Huế đã cải biên để tạo ra các món bún hến và mì hến. Thành phần các món này không khác cơm hến, chỉ có cơm được thay bằng bún và mì gói - thường là loại mì gói giấy Miliket của Việt Nam. Tô bún mắm nêm ở Huế. Bún mắm nêm là món đặc sản của người dân miền Trung, phổ biến nhất là ở Huế và Đà Nẵng. Thành phần món ăn gồm bún, thịt thủ hoặc chân giò heo và rau sống trộn với mắm nêm - loại mắm làm từ cá có hương vị rất nồng. Tô cao lầu mì ở Huế. Cao lầu mì Huế được cho là món ăn "anh em" của cao lầu Hội An. Điểm chung của hai món là cùng dùng loại sợi mì màu vàng. Điểm khác biệt ở cách ăn và "topping": Cao lầu mì huế là món ăn nước, ăn với hành thái nhỏ, thịt heo, chả lụa hoặc hoành thánh. Đĩa bánh bèo Huế. Ẩm thực Huế cũng được biết đến với nhiều món bánh dùng để ăn nhẹ, trong đó nổi bật nhất là bộ ba "bèo-nậm-lọc" - tức bánh bèo, bánh bột lọc và bánh nậm. Điểm chung của các món bánh này là đều có hương vị thơm ngon, mềm mịn, thoang thoảng vị tôm. Đĩa bánh ép ở Huế. Bánh ép là một loại bánh đặc sản khác của Huế. Bánh to khoảng bằng một cái đĩa nhỏ, có nhân tôm, thịt, trứng và hành lá, gói cùng các loại rau sống như dưa leo, tía tô, rau mùi, rau răm, rau húng quế... và chấm với nước mắm. Bánh ram ít ở chợ Đông Ba, Huế. Đây là món ăn quen thuộc ở Huế và Đà Nẵng, có lớp bánh ít mềm mịn thơm ngon phủ bột tôm ở trên cùng và lớp bánh ram giòn giòn bên dưới. Bánh ướt thịt heo ở chợ Đông Ba. Phổ biến ở Quảng Trị, Huế và Đà Nẵng, món bánh này hấp dẫn thực khách bởi lớp bánh tráng dẻo dai, ăn kèm với thịt heo và chấm cùng bát nước chấm đặc biệt, được pha chế theo bí quyết riêng của mỗi cửa hàng. Cốc chè bột lọc heo quay ở Huế. Sự hiện diện của hàng chục loại chè khác nhau làm nên một mảng màu quan trọng trong bức tranh ẩm thực Huế. Trong đó, chè bột lọc heo quay là món chè độc đáo nhất, khi thành phần chính lại là một món ăn mặn: Bánh bột lọc nhân thịt heo quay. Mời quý độc giả xem video: Món ngon tiến vua ở xứ Huế / VTV Life.

