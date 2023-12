Loạt điểm đến đẹp nhất Việt Nam giành Giải thưởng Du lịch Thế giới 2023

1. Thủ đô Hà Nội ba lần được vinh danh, gồm các giải: "Thành phố hàng đầu châu Á", "Thành phố hàng đầu châu Á cho kỳ nghỉ ngắn ngày". Sở Du lịch Hà Nội là "Cơ quan Quản lý Du lịch Thành phố hàng đầu". 2023 cũng là năm thứ hai Hà Nội giành chiến thắng ở hạng mục "điểm đến cho kỳ nghỉ ngắn ngày". Hà Nội, thủ đô của Việt Nam, nổi tiếng với kiến trúc trăm tuổi và nền văn hóa phong phú với sự ảnh hưởng của khu vực Đông Nam Á, Trung Quốc và Pháp. 2.TP HCM được vinh danh ở hai hạng mục "Thành phố du lịch kết hợp làm việc tốt nhất" và "Điểm đến tổ chức lễ hội và sự kiện hàng đầu châu Á". 2023 cũng là năm thứ hai liên tiếp TP HCM giành giải "Thành phố du lịch kết hợp làm việc tốt nhất". Đây là một trong những điểm đến đẹp nhất Việt Nam mà du khách không thể bỏ lỡ. 3. Hội An được xướng tên là "Điểm đến thành phố văn hóa hàng đầu châu Á", trong lần thứ 4 nhận danh hiệu này. Các năm đạt giải trước là 2022, 2021 và 2019. Hội An là một thành phố trực thuộc tỉnh Quảng Nam. Phố cổ Hội An từng là một thương cảng quốc tế sầm uất, gồm những di sản kiến trúc đã có từ hàng trăm năm trước, được UNESCO công nhận là di sản văn hóa thế giới từ năm 1999. (Ảnh VnEpress) 4. Hà Giang lần đầu tiên nhận giải "Điểm đến du lịch mới nổi hàng đầu châu Á". Đại diện Sở VHTT&DL Hà Giang cho biết, giải thưởng là sự ghi nhận những nỗ lực của tỉnh trong việc xây dựng hình ảnh, phát triển đúng hướng, trọng tâm, bền vững. Cách Hà Nội khoảng 300 km, Hà Giang nổi tiếng với những cung đường ngoằn ngoèo, nguy hiểm nhưng vô cùng lý tưởng cho những người ưa khám phá, chinh phục. 5. Phú Quốc lần đầu nhận giải "Hòn đảo du lịch sang trọng hàng đầu châu Á". Năm 2022, đại diện đến từ Kiên Giang được WTA vinh danh ở hạng mục "Hòn đảo có thiên nhiên hàng đầu khu vực". Giải thưởng cũng khẳng định sức hấp dẫn đặc biệt của Phú Quốc, hòn đảo đang nổi lên như một điểm đến không chỉ có vẻ đẹp hoang sơ mà còn vô cùng đa dạng trải nghiệm. 6. Hà Nam nhận giải kép là "Điểm đến văn hóa khu vực hàng đầu châu Á và Việt Nam". Giống Hà Giang, Hà Nam cũng lần đầu thắng giải WTA. Nơi đây có nhiều làng nghề truyền thống, bên cạnh đó còn nổi tiếng với quần thể chùa Tam Chúc - ngôi chùa lớn nhất vùng đồng bằng sông Hồng. 7. Mộc Châu, Sơn La nhận giải kép "Điểm đến thiên nhiên hàng đầu châu Á và Việt Nam" và là lần thứ hai liên tiếp được WTA vinh danh ở hai hạng mục này. Mộc Châu được thiên nhiên ưu ái cảnh đẹp, khí hậu mát mẻ quanh năm. Mời quý độc giả xem thêm video: “Ngẩn ngơ” ngắm những bức ảnh cưới ấn tượng nhất năm 2023.

