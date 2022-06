Loạt ảnh phải xem về cuộc sống ở Đà Nẵng năm 1996

Cô dâu và chú rể chụp ảnh cưới trên bãi biển Nam Ô, Đà Nẵng năm 1996. Ảnh: Tobeytravels Flickr. Cô dâu trong buổi chụp ảnh. Trên bãi biển Non Nước. Khách quốc tế tắm biển ở bãi biển Non Nước. Khung cảnh nhìn từ núi Thủy Sơn, danh thắng Ngũ Hành Sơn. Chùa Linh Ứng Ngũ Hành Sơn. Trong xưởng chế tác đá ở làng đá mỹ nghệ Non Nước. Trên Quốc lộ 1 ở Đà Nẵng. Xe khách tuyến Sài Gòn - Hà Nội chạy qua Đà Nẵng. Ngôi miếu ở điểm dừng trên đèo Hải Vân. Phong cảnh trên đèo Hải Vân. Mời quý độc giả xem video: Mộng mơ thành phố ngàn hoa Đà Lạt | VTV Review.

