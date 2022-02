Loại nước Từ Hi Thái hậu từng uống, đại gia cũng không thể mua

Từ Hi Thái hậu là chuẩn mực thước đo các quy tắc thời Mãn Thanh, nửa đời sau bà sống vô cùng sang trọng xa hoa. Những tư liệu lịch sử phong phú ghi chép lại cuộc đời của bà đều khiến người đời sau kinh ngạc. Từ Hi Thái hậu bị chỉ trích vì chuyên quyền, có lối sống xa hoa trong điều kiện, hoàn cảnh của người dân khốn khổ.... Thế nhưng, vị thái hậu này cũng có những đóng góp tích cực khi ủng hộ và thực hiện nhiều cải cách có ảnh hưởng nhất định đến tình hình nhà Thanh lúc bấy giờ. Tuy nhiên, điều đáng nói là dù cuối triều đại nhà Thanh rơi vào cảnh khốn cùng, nhưng Từ Hi Thái hậu vẫn không thay đổi phong cách sống xa hoa của mình trong quá khứ. Không chỉ sở hữu những bộ trang phục, trang sức lộng lẫy, việc ăn uống và đi lại của vị thái hậu này cũng vô cùng xa xỉ. Từ Hy không chỉ có trong tay vô số trang sức vàng bạc lộng lẫy, khoác lên mình những bộ trang phục nhung lụa xa hoa mà yêu cầu chất lượng cuộc sống cũng rất cao. Không giống chúng ta bình thường chỉ uống nước lọc, nước mà Từ Hi Thái hậu uống nhất định phải là nước suối nguồn tinh khiết. Như chúng ta đã biết, trong nước suối tự nhiên có rất nhiều khoáng chất. Nước này được dùng để pha trà ướp hương hoa hồng. Yêu cầu đặt ra là hoa tươi vừa được hái và được trộn với trà khô để đảm bảo khi pha thì trà vừa có hương thơm của hoa. Loại trà này có rất nhiều tác dụng, đặc biệt là trong việc giữ gìn nhan sắc. Từ Hi Thái hậu từng cử người đến Tuyết Sơn nhằm tìm kiếm loại nước suối sạch nhất. Nước suối của núi Ngọc Tuyền (nằm ở phía Tây ngoại ô Bắc Kinh) cũng là loại nước tốt nhất. Loại nước này chỉ được sử dụng cho hoàng gia từ thời hoàng đế Càn Long. Dù không quá xa Tử Cấm Thành, nhưng những thái giám và cung nữ sẽ phải đi lấy nước ở núi Ngọc Tuyền mỗi ngày để đảm bảo rằng Từ Hi Thái hậu có thể uống nước suối tinh khiết, tươi mát nhất trong ngày. Ngoài uống trà ướp hoa, Từ Hi Thái hậu mỗi sáng thức dậy đều dùng sương sớm để súc miệng khiến không ít thái giám và cung nữ chịu khổ sở. Bọn họ thường phải dậy vào lúc nửa đêm, thu những giọt sương đêm vào các bình sứ tinh xảo và đảm bảo cho chúng giữ được độ tinh khiết nhất, nếu làm không đầy bình, khiến thái hậu không vừa ý sẽ phải chịu hình phạt rất nặng. Chưa hết, một loại thức uống được Từ Hi Thái hậu ưa thích là trà sữa. Nhưng loại sữa ở đây chính là sữa người. Trong cung có nuôi rất nhiều bà vú để chuyên cung cấp sữa tươi cho bà. Mời các bạn xem video: Phát hiện kho báu tiền vàng cổ ở Miền Trung Israel. Nguồn: THĐT

Từ Hi Thái hậu là chuẩn mực thước đo các quy tắc thời Mãn Thanh, nửa đời sau bà sống vô cùng sang trọng xa hoa. Những tư liệu lịch sử phong phú ghi chép lại cuộc đời của bà đều khiến người đời sau kinh ngạc. Từ Hi Thái hậu bị chỉ trích vì chuyên quyền, có lối sống xa hoa trong điều kiện, hoàn cảnh của người dân khốn khổ.... Thế nhưng, vị thái hậu này cũng có những đóng góp tích cực khi ủng hộ và thực hiện nhiều cải cách có ảnh hưởng nhất định đến tình hình nhà Thanh lúc bấy giờ. Tuy nhiên, điều đáng nói là dù cuối triều đại nhà Thanh rơi vào cảnh khốn cùng, nhưng Từ Hi Thái hậu vẫn không thay đổi phong cách sống xa hoa của mình trong quá khứ. Không chỉ sở hữu những bộ trang phục, trang sức lộng lẫy, việc ăn uống và đi lại của vị thái hậu này cũng vô cùng xa xỉ. Từ Hy không chỉ có trong tay vô số trang sức vàng bạc lộng lẫy, khoác lên mình những bộ trang phục nhung lụa xa hoa mà yêu cầu chất lượng cuộc sống cũng rất cao. Không giống chúng ta bình thường chỉ uống nước lọc, nước mà Từ Hi Thái hậu uống nhất định phải là nước suối nguồn tinh khiết. Như chúng ta đã biết, trong nước suối tự nhiên có rất nhiều khoáng chất. Nước này được dùng để pha trà ướp hương hoa hồng. Yêu cầu đặt ra là hoa tươi vừa được hái và được trộn với trà khô để đảm bảo khi pha thì trà vừa có hương thơm của hoa. Loại trà này có rất nhiều tác dụng, đặc biệt là trong việc giữ gìn nhan sắc. Từ Hi Thái hậu từng cử người đến Tuyết Sơn nhằm tìm kiếm loại nước suối sạch nhất. Nước suối của núi Ngọc Tuyền (nằm ở phía Tây ngoại ô Bắc Kinh) cũng là loại nước tốt nhất. Loại nước này chỉ được sử dụng cho hoàng gia từ thời hoàng đế Càn Long. Dù không quá xa Tử Cấm Thành, nhưng những thái giám và cung nữ sẽ phải đi lấy nước ở núi Ngọc Tuyền mỗi ngày để đảm bảo rằng Từ Hi Thái hậu có thể uống nước suối tinh khiết , tươi mát nhất trong ngày. Ngoài uống trà ướp hoa, Từ Hi Thái hậu mỗi sáng thức dậy đều dùng sương sớm để súc miệng khiến không ít thái giám và cung nữ chịu khổ sở. Bọn họ thường phải dậy vào lúc nửa đêm, thu những giọt sương đêm vào các bình sứ tinh xảo và đảm bảo cho chúng giữ được độ tinh khiết nhất, nếu làm không đầy bình, khiến thái hậu không vừa ý sẽ phải chịu hình phạt rất nặng. Chưa hết, một loại thức uống được Từ Hi Thái hậu ưa thích là trà sữa. Nhưng loại sữa ở đây chính là sữa người. Trong cung có nuôi rất nhiều bà vú để chuyên cung cấp sữa tươi cho bà. Mời các bạn xem video: Phát hiện kho báu tiền vàng cổ ở Miền Trung Israel. Nguồn: THĐT