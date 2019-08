Lộ thần dược phòng the giúp Thành Cát Tư Hãn truyền giống siêu phàm

Thành Cát Tư Hãn nổi tiếng với tài cầm quân xuất chúng giúp đế chế Mông Cổ mở rộng lãnh thổ cũng như bành trướng phạm vi ảnh hưởng. Không những vậy, "chuyện yêu" của Thành Cát Tư Hãn cũng khiến hậu thế phải kinh ngạc, thậm chí là khó tin. Nguyên do là vì vị thủ lĩnh đế chế Mông Cổ có rất nhiều mỹ nhân hầu hạ, chăm lo "chuyện chăn gối". Theo các tài liệu sử sách, Thành Cát Tư Hãn có 5 hoàng hậu và khoảng 500 vương phi, cung tần và mỹ nữ. Mỗi lần đánh thắng trận, dàn mỹ nhân hầu hạ Thành Cát Tư Hãn lại tăng thêm. Do vậy, Thành Cát Tư Hãn có hàng trăm con trai, con gái. Một nghiên cứu của các chuyên gia công bố năm 2003 hé lộ sự thật rằng 8% nam giới trên thế giới, chủ yếu là khu vực châu Á (tương đương với khoảng 16 triệu người) là hậu duệ của Thành Cát Tư Hãn. Trước sự thật này, nhiều người không khỏi kinh ngạc bởi khả năng "truyền giống" của Thành Cát Tư Hãn. Nhiều người tò mò làm thế nào mà vị thủ lĩnh đế chế Mông Cổ có đông con cháu như vậy. Tương truyền, Thành Cát Tư Hãn sử dụng một bài thuốc có tên A-tô-cơ giúp nhà sáng lập đế chế Mông Cổ sung mãn trong chuyện "giường chiếu". Bài thuốc này gồm những diệu liệu quý như: thiên sơn tuyết liên, tinh hoàn Hải cẩu và máu của một loài chim trĩ không đuôi ở vùng biên thùy Mông Cổ. Loài chim trĩ này được cho là có chu kỳ tình dục hết sức đặc biệt. Mỗi cuộc giao phối của chúng thường kéo dài từ đầu mùa trăng cho đến cuối mùa trăng. Người ta cho rằng có lẽ đây chính là lý do giúp Thành Cát Tư Hãn có con đàn cháu đống. Video: Mông Cổ: Chơi xổ số để kiếm... suất học mẫu giáo cho con (nguồn: VTC1)

