Linh thiêng ngôi đền toàn rắn độc tại Malaysia

Mùa AFF Cup 2018 đã đi đến trận chung kết với hai cái tên được xác định sẽ bước vào trận cầu nảy lửa là Việt Nam và Malaysia. Nếu có cơ hội đặt chân tới đất nước xinh đẹp Malaysia để xem trận chung kết lượt đi sắp diễn ra, bạn nên dành thêm chút thời gian khám phá một ngôi đền vô cùng kỳ lạ của xứ sở này. Đây là nơi tụ tập của vô số rắn độc, từ hổ mang cho đến rắn lục.



Đó là đền Penang, còn gọi là Đền Rắn, thuộc tỉnh Sungai Kluang trên đảo Penang.





Ngoài ra, ngôi đền còn có tên là Đền Mây Xanh, hay Đền Mây Trong, biểu tượng cho bầu trời trong xanh của đảo Penang.





Mặc dù không phải ngôi đền lớn, nhưng Penang được coi là ngôi đền bí ẩn và hấp dẫn du khách hàng đầu Malaysia.



Người dân khắp nơi đổ về ngôi đền này để được chiêm ngưỡng các loài rắn độc bám vắt vẻo trên xà nhà, đậu trên cây, chui vào bình hoa, bàn thờ, tượng.





Ngôi đền được người Hoa xây dựng năm 1873, thờ Thanh Thủy tổ sư. Ông là Trần Chiếu Ứng, một pháp sư, anh hùng chống nhà Nguyên cuối triều Tống, quê ở An Khê – Phúc Kiến. Lúc đầu nó chỉ là cái am nhỏ phục vụ nhu cầu tâm linh của nhóm người Hoa.





Điều lạ lùng là có rất nhiều loài rắn, đặc biệt là rắn lục tìm đến ngôi đền cư ngụ.





Theo các nhà nghiên cứu, sở dĩ loài rắn tìm đến ngôi đền này trú ngụ nhiều, bởi trong đền lúc nào cũng có sẵn thức ăn của những người dâng cúng.





Mùa xuân, khí hậu bắt đầu ấm lên, không khí ẩm ướt, rắn bò về chùa rất nhiều. Đó cũng là mùa khai hội, du khách thập phương kéo đến đền rất đông để chiêm ngưỡng rắn.

Chiếm số lượng đông đảo nhất là loài rắn Viper. Người dân tin rằng, chúng là bầy tôi của Chor Soo Kong, tức vị thần của đền. Người Malaysia tin rằng, loài rắn có mặt ở đền là để bảo vệ, giữ gìn sự tôn nghiêm.





Truyền thuyết kể rằng, Chor Soo Kong là một thầy tăng kiêm thầy thuốc. Ông là người đã cứu những con rắn bị kẹt trong một khu rừng đang bốc hỏa. Ông đã chữa trị cho rắn, rồi thả chúng về thế giới tự do. Các nhà khoa học đã nghiên cứu và khẳng định tất cả những con rắn tìm đến đền đều là loài cực độc. Chỉ một cú đớp của con rắn lục Viper, có thể đoạn mạng người trong phút chốc.



Tuy nhiên, có một điều lạ, là từ cả trăm năm nay, chưa ghi nhận trường hợp nào bị rắn độc cắn ở chùa Penang. Có người sợ hãi chết ngất khi bước chân vào chùa, nhìn tứ phía đều thấy rắn. Tuy nhiên, có người bạo dạn, động chạm vào rắn, cũng không bị rắn cắn.





Ban ngày, cả trăm con rắn nằm im một chỗ, mở mắt quan sát những du khách vào đền. Chúng không nhúc nhích, không trườn đi nơi khác, dù có tìm cách đuổi chúng.



Khi màn đêm buông xuống, là lúc bọn rắn tìm đồ ăn. Chúng bò lổm ngổm khắp đền kiếm ăn. Đồ ăn là những thứ người dân dâng cúng.





Loài Viper thích ăn trứng gà, nên trứng là thứ được dâng cúng rất nhiều trong đền.















