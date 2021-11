Lật lại vụ thảm sát Thung lũng Anh đào chấn động lịch sử Mỹ

Vào ngày 11/11/1778, cuộc tàn sát đẫm máu đã xảy ra trong cuộc chiến tranh Cách mạng Mỹ, được ghi nhận trong lịch sử với tên gọi vụ thảm sát Thung lũng Anh đào. Cuộc tấn công diễn ra ở thung lũng phía Đông Cooperstown, New York, thuộc Hạt Otsego ngày nay, còn được gọi là thung lũng Anh Đào. Đây là hệ quả từ việc Đại tá của Quân đội Lục địa, Ichabod Alden, từ chối tin vào thông tin tình báo về một lực lượng quân địch đang đến gần. Alden là một người New England đến từ Duxbury, Massachusetts, người bắt đầu sự nghiệp quân sự của mình trong lực lượng dân quân Plymouth trước khi chuyển sang phục vụ trong Trung đoàn Continental 25. Sau đó Alden được bổ nhiệm làm chỉ huy Trung đoàn Massachusetts 7 ở Cherry Valley, New York – một bang đang bị chia rẽ sâu sắc giữa phe thân Anh và phe Ái quốc, đồng thời có sự hiện diện quân sự đáng kể của người Mỹ bản địa. Vào ngày chết chóc đã kể trên, Alden đã phớt lờ mọi cảnh báo rằng quân Anh và những người bản địa đang lên kế hoạch tấn công. Sự chủ quan này đã phải trả một cái giá rất đắt. 200-300 lính đóng tại thung lũng với vũ trang sơ sài đã bị đẩy vào cuộc chạm trán với 600 lính thuộc Liên minh Iroquois dưới sự chỉ huy của tù trưởng Joseph Brant cùng 200 lính biệt kích dưới quyền Thiếu tá Anh Walter Butler. Cuộc tấn công được thực hiện bất ngờ giữa đêm tuyết, khiến quân Lục địa không kịp trở tay. Kết quả là hơn 40 quân nhân bị giết chết, gồm cả Đại tá Alden, và ít nhất 70 người bị bắt làm tù binh. Cuộc thảm sát đã dẫn đến một cuộc trả thù quy mô lớn vào năm 1779, được gọi là Chiến dịch Sullivan, với sự thất bại quân sự hoàn toàn của người bản địa Iroquois. Mời quý độc giả xem video: Bỏ 70 triệu đồng đi du lịch Châu Âu 28 ngày. Nguồn: VTV24.

Vào ngày 11/11/1778, cuộc tàn sát đẫm máu đã xảy ra trong cuộc chiến tranh Cách mạng Mỹ, được ghi nhận trong lịch sử với tên gọi vụ thảm sát Thung lũng Anh đào. Cuộc tấn công diễn ra ở thung lũng phía Đông Cooperstown, New York, thuộc Hạt Otsego ngày nay, còn được gọi là thung lũng Anh Đào. Đây là hệ quả từ việc Đại tá của Quân đội Lục địa, Ichabod Alden, từ chối tin vào thông tin tình báo về một lực lượng quân địch đang đến gần. Alden là một người New England đến từ Duxbury, Massachusetts, người bắt đầu sự nghiệp quân sự của mình trong lực lượng dân quân Plymouth trước khi chuyển sang phục vụ trong Trung đoàn Continental 25. Sau đó Alden được bổ nhiệm làm chỉ huy Trung đoàn Massachusetts 7 ở Cherry Valley, New York – một bang đang bị chia rẽ sâu sắc giữa phe thân Anh và phe Ái quốc, đồng thời có sự hiện diện quân sự đáng kể của người Mỹ bản địa. Vào ngày chết chóc đã kể trên, Alden đã phớt lờ mọi cảnh báo rằng quân Anh và những người bản địa đang lên kế hoạch tấn công. Sự chủ quan này đã phải trả một cái giá rất đắt. 200-300 lính đóng tại thung lũng với vũ trang sơ sài đã bị đẩy vào cuộc chạm trán với 600 lính thuộc Liên minh Iroquois dưới sự chỉ huy của tù trưởng Joseph Brant cùng 200 lính biệt kích dưới quyền Thiếu tá Anh Walter Butler. Cuộc tấn công được thực hiện bất ngờ giữa đêm tuyết, khiến quân Lục địa không kịp trở tay. Kết quả là hơn 40 quân nhân bị giết chết, gồm cả Đại tá Alden, và ít nhất 70 người bị bắt làm tù binh. Cuộc thảm sát đã dẫn đến một cuộc trả thù quy mô lớn vào năm 1779, được gọi là Chiến dịch Sullivan, với sự thất bại quân sự hoàn toàn của người bản địa Iroquois. Mời quý độc giả xem video: Bỏ 70 triệu đồng đi du lịch Châu Âu 28 ngày. Nguồn: VTV24.