Lật lại sự cố điện hạt nhân tồi tệ nhất lịch sử nước Mỹ

Vào lúc 4 giờ sáng ngày 28/3/1979, một sự cố điện hạt nhân nghiêm trọng đã xảy ra tại nhà máy điện hạt nhân Đảo Three Mile, Pennsylvania, được coi là tai nạn tồi tệ nhất trong lịch sử ngành điện hạt nhân của nước Mỹ. Sự việc bắt đầu sau khi nước làm mát bắt đầu thoát ra khỏi van áp suất bị hỏng và máy bơm làm mát khẩn cấp đã tự động được kích hoạt. Đây không phải là một vấn đề quá nghiêm trọng, nhưng kĩ sư vận hành đã hiểu nhầm các chỉ số, dẫn đến việc tắt hệ thống nước làm mát khẩn cấp. Lò phản ứng đã ngừng hoạt động, nhưng nhiệt từ quá trình phân hạch vẫn tiếp tục được giải phóng. Đến sáng sớm, lõi đã nóng lên tới hơn 4.000 độ, chỉ còn 1.000 độ là tới mức tan chảy. Nếu lõi thực sự tan chảy, một thảm họa hạt nhân chết chóc sẽ ập đến. Trong khi các công nhân vận hành cố gắng hiểu chuyện gì đang xảy ra, nước nhiễm xạ đã thải ra khí phóng xạ khắp nhà máy. Mức độ phóng xạ, dù không ngay lập tức đe dọa đến tính mạng, vẫn rất nguy hiểm. Sau 8 giờ sáng, tin tức về vụ tai nạn đã rò rỉ ra bên ngoài. Công ty sở hữu nhà máy, Metropolitan Edison, tìm cách hạ thấp mức độ khủng hoảng và tuyên bố rằng không có bức xạ nào được phát hiện ngoài sân nhà máy. Nhưng trong cùng ngày, các điều tra viên đã phát hiện mức độ phóng xạ tăng nhẹ gần đó do rò rỉ nước nhiễm xạ. Thống đốc Pennsylvania, Dick Thornburgh, thậm chí đã cân nhắc việc bắt đầu di tản người dân. Đến tối cùng ngày, nhiệt độ bắt đầu giảm và áp suất trong lò phản ứng cũng giảm dần khi mà chỉ còn chưa đầy một giờ đồng hồ nữa là lõi sẽ tan chảy hoàn toàn. Sau tình huống ngàn cân treo sợi tóc này, tưởng như khủng hoảng đã qua đi. Tuy nhiên, hai ngày sau, một bong bóng khí hydro cực kỳ dễ cháy đã được phát hiện trong tòa nhà chứa lò phản ứng, tiềm ẩn nguy cơ về một vụ nổ lớn. Thông tin này dẫn đến sự hoảng loạn trong vùng. Hơn 100.000 người đã tháo chạy khỏi các thị trấn xung quanh nhà máy. Đến ngày 1/4, Tổng thống Jimmy Carter đích thân đến đảo Three Mile để kiểm tra nhà máy. Các chuyên gia tuyên bố trên truyền thông rằng bong bóng hydro không có nguy cơ gây nổ. Lúc này tình hình mới thực sự lắng dịu. Dù không gây ra thiệt hại về người, sự cố hạt nhân Đảo Three Mile đã làm xói mòn nghiêm trọng niềm tin của công chúng đối với năng lượng hạt nhân. Kể từ vụ việc này, không có thêm một nhà máy điện hạt nhân mới nào được đưa vào hoạt động tại Mỹ.

