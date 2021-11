Lật lại cuộc chiến tranh da đỏ đẫm máu ở nước Mỹ năm 1862

Vào năm 1862, nước Mỹ đã xảy ra một cuộc nổi dậy đẫm máu do người da đỏ bản địa tiến hành, được ghi lại trong lịch sử nước này với tên gọi cuộc Chiến tranh Dakota 1862. Ngược dòng thời gian, người bản địa Dakota gồm có bốn nhóm, sống tại những khu tạm cư ở Tây Nam Minnesota. Trong nhiều thập niên, họ đã bị chính quyền Liên bang và người da trắng đối xử tồi tệ. Đất săn bắn của người Dakora ngày càng thu hẹp, và trợ cấp mà chính phủ cam kết hiếm khi đến tay họ. Trong khi, người định và thương nhân đã bao vây và chèn ép họ về mọi mặt. Mùa hè năm 1862 là giai đoạn đặc biệt khó khăn đối với người Dakota. Phần lớn mùa màng của họ đã bị sâu bọ phá hủy và nhiều gia đình đã phải đối mặt với nạn đói. Các thủ lĩnh Dakota đã thất bại trong việc thuyết phục các thương nhân cho các thành viên bộ lạc vay tiền để khắc phục khó khăn. Cuộc sống của hàng nghìn người da đỏ lâm vào bước đường cùng. Ngày 17/8/1862, một số người Dakota trẻ đã lấy trộm một ít trứng từ khu định cư của người da trắng sau khi đi săn bất thành trở về. Những thanh niên này sau đó đã cãi vã với người nuôi gà. Vụ việc đã biến thành một thảm kịch khi những người da đỏ giết chết năm người trong gia đình da trắng. Biết chắc sẽ bị trả thù tàn khốc, các thủ lĩnh Dakota xác định phải giành thế chủ động. Với sự lãnh đạo của thủ lĩnh Taoyateduta, người Dakota đã tấn công các cơ quan địa phương và khu định cư New Ulm. Cuộc xung đột khiến hơn 500 người da trắng và 150 chiến binh Dakota thiệt mạng. Quân đội Mỹ nhanh chóng vào cuộc. Với ưu thế vượt trội về hỏa lực, họ đã áp đảo lực lượng bản địa sau 6 tuần trấn áp không nương tay. Một số người Dakota đã chạy trốn tới Bắc Dakota nhưng hơn 2.000 người đã bị vây bắt và hơn 300 chiến binh đã bị kết án tử hình. Để lấy lòng các cử tri, Tổng thống Lincoln đã giảm phần lớn án cho những người nổi dậy. Song vào ngày 26/12/1862, 38 người Dakota đã bị hành quyết trước đám đông tại Mankato, Minnesota. Mời quý độc giả xem video: Khám phá công viên trung tâm New York, Mỹ. Nguồn: VTV24.

