Lặng ngắm vẻ đẹp các dòng sông trên ba miền đất nước

1. Sông Hồng. Chảy qua nhiều tỉnh thành miền Bắc Việt Nam với chiều dài 510 km, sông Hồng được coi là cái nôi của nền văn hóa lúa nước Việt Nam. Cầu Long Biên soi bóng xuống sông hồng được coi là một hình ảnh mang tính biểu tượng về thủ đô Hà Nội. 2. Sông Mã. Chảy qua hai tỉnh Sơn La và Thanh Hóa với chiều dài 410 km, sông Mã một trong những dòng sông lớn và có vị trí quan trọng trong tiến trình lịch sử văn hóa của Việt Nam. Phù sa sông Mã đã tạo nên đồng bằng Thanh Hóa, đồng bằng lớn thứ ba ở Việt Nam. 3. Sông Lô. Chảy qua các tỉnh Hà Giang và Phú Thọ trước khi đổ vào sông Hồng, sông Lô dài 274 km, là một trong năm con sông dài nhất ở miền Bắc. Trong cuộc kháng chiến chống Pháp, trên dòng sông này, quân và dân ta đã làm nên chiến thắng sông Lô lịch sử năm 1947. 4. Sông Nho Quế. Sông Nho Quế là một phụ lưu của sông Gâm ở Hà Giang, có chiều dài trên lãnh thổ Việt Nam là 46 km. Dòng sông này được gần xa biết đến nhờ cảnh quan gây choáng ngợp khi chảy qua những ngọn núi đá kỳ vĩ của cao nguyên đá Đồng Văn. 5. Sông Lam. Là một trong hai con sông lớn nhất ở Bắc Trung Bộ, sông Lam chảy qua địa phận hai tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh trên chiều dài 361 km. Đây là dòng sông gắn liền với lịch sử và văn hóa, cũng như cốt cách, khí phách, tâm hồn của con người xứ Nghệ. 6. Sông Thạch Hãn. Sông Thạch Hãn bắt nguồn từ dãy núi Trường Sơn, chảy qua thị xã Quảng Trị và đổ ra Biển Đông trên chiều dài 155 km. Dòng sông này gắn với trang sử bi hùng của trận Thành cổ Quảng Trị 1972, một trong những trận đánh ác liệt nhất thời kháng chiến chống Mỹ. 7. Sông Son. Chảy qua những dãy núi đá vôi trùng điệp ở Di sản thiên nhiên thế giới Phong Nha – Kẻ Bàng, sông Son là một trong các dòng sông có cảnh quan ngoạn mục bậc nhất Việt Nam. Sông có dòng chảy ngầm gắn với động Phong Nha, một trong những hang động nước dài nhất thế giới. 8. Sông Hương. Chảy qua khu vực trung tâm của thành phố Huế, sông Hương là danh thắng nổi tiếng của Cố đô Huế xưa. Sông dài 33 km, bắt đầu từ ngã ba Bằng Lăng chảy về cửa Thuận An. Bắc qua sông Hương, cầu Trường Tiền là một công trình kiến trúc biểu tượng của xứ Huế. 9. Sông Hàn. Sông Hàn dài 7,7 km, bắt nguồn từ tỉnh Quảng Nam và đổ ra Biển Đông tại vịnh Đà Nẵng. Trên sông có nhiều cây cầu mang kiến trúc độc đáo, được cả nước biết đến rộng rãi như cầu Rồng, cầu Trần Thị Lý, cầu Sông Hàn. 10. Sông Thu Bồn. Là dòng sông chính của tỉnh Quảng Nam, sông Thu Bồn dài 205 km, bắt nguồn từ núi Ngọc Linh, chảy qua phố cổ Hội An và đổ ra biển cửa Đại. Với vẻ đẹp nên thơ, dòng sông này đã trở thành một dấu ấn văn hóa đi vào tiềm thức người dân Hội An qua biết bao thế hệ. 11. Sông Cái. Có chiều dài 84 km, sông Cái còn có tên là sông Phú Lộc, sông Cù, là dòng sông gắn liền với lịch sử hình thành và phát triển của thành phố Nha Trang. Hình ảnh cửa sông Cái nhìn từ tháp Po Nagar đã trở thành một biểu tượng bất hủ của thành phố biển tuyệt đẹp này. 12. Sông Cà Ty. Bắt nguồn từ dãy Trường Sơn, chảy ra biển Đông qua cửa biển Cồn Chà, sông Cà Ty là dòng sông đồng hành cùng lịch sử của thành phố Phan Thiết suốt nhiều thế kỷ. Với chiều dài 65 km, dòng sông tạo nên nhiều khung cảnh đẹp cho thành phố du lịch nổi tiếng này. 12. Sông Sài Gòn. Dài 256 km, sông Sài Gòn bắt nguồn từ rạch Chàm ở Bình Phước, chảy qua trung tâm TP HCM trước khi nhập vào sông Đồng Nai khu vực giáp ranh TP HCM - Đồng Nai. Những tòa cao ốc ở quận 1 TP HCM soi bóng xuống mặt nước là hình ảnh nổi bật về con sông này. 13. Sông Tiền. Chảy qua các tỉnh An Giang, Đồng Tháp, Tiền Giang, Vĩnh Long, Trà Vinh và Bến Tre, rồi đổ ra biển Đông trên chiều dài 234 km, sông Tiền là một trong hai nhánh sông chính bồi đắp nên vùng đồng bằng Sông Cửu Long trù phú. 14. Sông Hậu. Sông Hậu dài 230 km, chảy qua tỉnh An Giang và là ranh giới tự nhiên giữa các tỉnh Đồng Tháp và Cần Thơ, Vĩnh Long và Cần Thơ, Hậu Giang và Vĩnh Long. Không chỉ là nguồn sống của dân cư, cả sông Tiền và sông Hậu đều có nhiều cảnh đẹp khiến lòng người xao xuyến. Mời quý độc giả xem video: Rừng vối cổ thụ trong di sản thế giới Tràng An | VTV4.

