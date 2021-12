Lặng ngắm cảnh hoàng hôn ảo diệu ở vùng đất Nam Bộ

Cảnh hoàng hôn trên sông Soài Rạp, khu vực bến đò Tân Lập, Long An. Sông Soài Rạp có chiều dài khoảng 40 km, là một phân lưu của hệ thống sông Sài Gòn - sông Đồng Nai. Phần hạ lưu của sông là ranh giới tự nhiên giữa tỉnh Long An và TP HCM. Vầng dương dần khuất bóng trên sông Tiền, nhìn từ cầu Mỹ Thuận, cây cầu dây văng nối liền hai tỉnh Tiền Giang và Vĩnh Long. Sông Tiền cùng với sông Hậu là hai nhánh chính của sông Cửu Long ở miền Tây Nam Bộ. Ráng chiều trên sông Hậu, nhìn từ cầu Cần Thơ, cây cầu dây văng nối liền tỉnh Vĩnh Long và thành phố Cần Thơ. Cầu Cần Thơ và cầu Mỹ Thuận là hay cây cầu quan trọng nhất trên tuyến giao thông huyết mạch của miền Tây. Cảnh chiều buông trên biển khơi nhìn từ đường bờ biển của thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang. Thành phố này có trung tâm đô thị nằm trải dài bên bờ vịnh Thái Lan với 20 km đường bờ biển. Ánh tà dương trên biển Mũi Nai, thành phố Hà Tiên. Bãi biển Mũi Nai là một địa danh du lịch nổi tiếng của Nam Bộ, từng được người xưa đưa vào "Thập cảnh Hà Tiên" (Mười cảnh đẹp của đất Hà Tiên). Mặt trời xế bóng trên vùng biển phía Tây phường An Thới, khu vực phía Nam của thành phố Phú Quốc - thành phố đảo đầu tiên của Việt Nam. Chiều tím ở vùng biển gần Dinh Cậu, phường Dương Đông, thành phố Phú Quốc. Dương Đông và An Thới là hai trung tâm đô thị quan trọng nhất của hòn đảo nhiệt đới phương Nam. Cảnh hoàng hôn huyền ảo ở Gành Dầu, thành phố Phú Quốc. Là một mũi đất nằm nhô ra biển ở phía Tây Bắc của Đào Ngọc, Gành Dầu nổi tiếng với những bãi biển đẹp, yên bình. Mặt trời khuất dần sau đường chân trời ở mũi Cà Mau, mũi đất cực Nam của mảnh đất hình chữ S. Hoàng hôn trên đầm Thị Tường, một danh thắng của tỉnh Cà Mau, được được mệnh danh là biển Hồ giữa đồng bằng của Nam Bộ. Mời quý độc giả xem video: Hương Vị Nhiệt Đới ở Phú Quốc | VTV Travel.

