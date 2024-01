Lần đầu nhìn thấy Càn Long, vì sao Khang Hy “chết lặng” ngay tại chỗ?

Đầu tiên, với tướng mạo oai phong, Càn Long khiến Khang Hi phải ngạc nhiên vì sự tinh tế trong vẻ ngoại hình của mình. Mặc dù chỉ mới 12 tuổi, nhưng Càn Long đã tỏ ra thông minh hoạt bát, với vẻ ngoài tuấn tú, đôi mắt lớn có hồn, tướng mạo uy nghi đã khiến ông cảm thấy ấn tượng ngay từ cái nhìn đầu tiên. Ngoài ra, sự thông minh và tài năng của Càn Long trong việc học thuộc lòng văn cổ đã khiến Khang Hi phải kinh ngạc. Mặc dù tuổi còn trẻ, nhưng Càn Long đã thể hiện khả năng học thuộc và hiểu biết sâu sắc về văn hóa truyền thống, điều này khiến Khang Hi thấy sự đặc biệt trong tầm nhìn tri thức của Càn Long. Đặc biệt, trong cuộc trò chuyện với ông nội Khang Hi, Càn Long đã tỏ ra phóng khoáng, tự tin và có ý hiểu độc đáo về bản thân. Sự tự tin và văn thơ lai láng của Càn Long khiến Khang Hi cảm thấy rất ấn tượng và tưởng tượng về tương lai cuộc đời của thiếu niên này. Cuộc gặp gỡ này đã làm thay đổi suy nghĩ của Khang Hi về việc kế vị và truyền ngôi cho Càn Long. Sự xuất sắc của Càn Long không chỉ nằm ở khả năng lãnh đạo mà còn ở phẩm chất con người và tri thức sâu sắc. Điều này đã làm cho Khang Hi thích thú và mong muốn Càn Long trở thành người kế vị xuất sắc để duy trì chí hướng và hưng thịnh của triều đại nhà Thanh. (Ảnh trong bài mang tính minh họa). Mời quý độc giả xem thêm video: Kinh ngạc cỗ xe “giường nằm” của Tần Thủy Hoàng đến nay vẫn chạy tốt.

